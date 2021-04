Governo federal publica trocas em diretorias de Inep e ICMBio

09/04/2021 | 11:10



O Diário Oficial da União (DOU) publica a exoneração de Camilo Mussi do cargo de diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para o lugar de Mussi, foi nomeado Daniel Miranda Pontes Rogério. O Inep é responsável, entre outras ações, pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A mesma edição traz ainda uma troca no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ronei Alcantara da Fonseca foi exonerado, a pedido, do cargo de diretor de Planejamento, Administração e Logística do órgão. Ele será substituído por Luis Henrique Falconi, cuja nomeação também está publicada no documento.