Treta no primeiro episódio! Confira o que rolou na estreia da nova temporada do De Férias com o Ex Brasil: Celebs

09/04/2021 | 10:10



O primeiro episódio da nova temporada do De Férias com o Ex Brasil: Celebs foi ao ar na última quinta-feira, dia 8! Após a estreia, o episódio já deu o que falar entre os fãs do reality nas redes sociais. Dentre os acontecimentos mais comentados, o beijo de Ingrid Ohara e Caíque Gama - e uma pergunta indelicada de Pedro Ortega para Tarso Brant - bombaram no Twitter.

Como já te contamos, pela primeira vez o De Férias com o Ex Brasil estreou com duas novidades: Tarso Brant é o primeiro participante trans do elenco e Caíque Gama e Gabily, mesmo sendo do elenco principal, são um ex-casal.

Quem ficou surpreso quando Tarso contou que é transsexual em uma conversa foi Ortega! Pouco tempo depois, ele retomou o assunto para tirar uma dúvida.

- Tu tem p***o ou não?, questionou.

- Não, respondeu Tarso.

- Não tem? é xe***a normal? Eu nunca conversei com um trans abertamente.

Os fãs do programa não gostaram da abordagem do participante e o assunto rendeu nas redes.

Primeiro beijo da temporada!

Não perdem tempo! Lembra que Caíque Gama é ex da Gabily? Obviamente o Tablet do Terror iria causar com a situação, né? A dinâmica mandou Caíque e Ingrid Ohara para um date - mas não rolou nada, apenas conversa! A influenciadora chegou a falar que não gostaria de magoar Gabily.

Entretanto, logo após o primeiro encontro dos participantes, Caíque e Ingrid protagonizaram o primeiro beijo da edição! Gabily não ficou muito feliz com a situação.

Do amor ao ódio

Em menos de 48 horas de convivência, a relação de Gabily com a ex-participante do The Circle, Marina Gregory, já foi do céu ao inferno! Após Marina confessar que admirava a ex de Neymar Jr., parece que o sentimento já mudou. A polêmica teve início quando os participantes lembraram que Gabily e Caíque já foram um casal. A cantora afirmou que ainda possui sentimentos pelo ex, mas que não queria ficar com ele dentro da casa.

- Não tenho paciência, desabafou Marina, ao escutar o relato.

- Qual é a fofoca? Não tem paciência por quê?, rebateu Gabily.

- Estou sem paciência com essa situação toda. Você quer que eu fale? Então tá. Tô de saco cheio de tu porque não gosto de você, acabou! Você era maravilhosa, mas é isso, convivência, meu amor. Não bateu a vibe, tu é muito dramática.