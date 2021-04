Grande ABC reúne 489 vagas de emprego nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Diário do Grande ABC



04/04/2021 | 15:00



Quem busca chance de emprego no Grande ABC pode conferir uma das 489 oportunidades disponíveis nesta semana pelos centros públicos municipais e pela agência Luandre, que tem unidade em Santo André.

Das 215 vagas captadas pela recrutadora, 173 são para trabalhar na área da saúde, a fim de reforçar o atendimento aos contaminados pelo novo coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e no pronto-socorro. São demandados: técnico de enfermagem (cujo salário varia entre R$ 2.800 e R$ 3.600) e enfermeiro (R$ 4.400 a R$ 4.800). Cadastro em candidato.luandre.com.br.

Quantos aos centros públicos, há 238 chances no de São Caetano, basta consultar no Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires conta com 19 vagas, entre essas uma para fonoaudióloga, uma para técnico em nutrição e uma para inspetor de qualidade com experiência em fibra de vidro. Currículos devem ser enviados para curriculopatrp@gmail.com.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Diadema disponibiliza 17 postos, sendo seis para fiscal de prevenção e perdas no varejo, quatro para açougueiro e quatro para auxiliar de açougueiro, entre outros. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

EM SÃO PAULO

O Hospital São Camilo, com unidades em Ipiranga, Santana e Pompeia, busca 250 profissionais, como enfermeiro e técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e de atendimento, escriturário e pedreiro. As posições permitem ainda a inscrição para profissionais PCDs (Pessoas com Deficiência). Interessados deverão cadastrar currículo no link https://trabalheconosco.vagas.com.br/hospital-sao-camilo-sp.