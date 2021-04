Internado na UTI com Covid-19, Agnaldo Timóteo tem pequeno agravamento em seu estado de saúde

03/04/2021 | 10:10



Aos 84 anos de idade, Agnaldo Timóteo teve um pequeno agravamento em seu estado de saúde. O cantor está internado desde o dia 17 de março e luta contra o coronavírus. Por meio do Instagram, Timotinho, sobrinho do músico, divulgou nas redes sociais o mais recente boletim médico do tio:

Agnaldo Timóteo teve um pequeno agravamento em seu estado de saúde e, por isso, continuará internado na UTI. Continua em ventilação mecânica invasiva. Temos a convicção de que Timóteo está dando o seu melhor para vencer essa batalha e a guerra. A equipe médica e família permanecem confiantes em sua plena recuperação. Estamos em um processo de continuar e ampliar a nossa corrente de fé com nossos pensamentos positivos e orações, energizando positivamente cada vez mais o nosso querido Agnaldo!

Por meio do Stories, Timotinho ainda agradeceu:

- Em breve Timóteo estará com a gente. Obrigado pelas mensagens, pelo carinho.

Além disso, ele postou um vídeo antigo em que aparece levando o tio para cortar o cabelo, algo que eles faziam com frequência. Ao final do registro, Agnaldo ainda canta:

Em todos os dias, eu peço a Deus que te cure, quero muito que você saia logo dessa. Timóteo, estamos orando por você, escreveu na legenda.