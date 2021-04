Sei da pressão e dos desafios, afirma Pierro ao assumir Saúde

Daniel Tossato



03/04/2021 | 05:36



epois de aceitar papel de comandar a pasta de Saúde de Rio Grande da Serra a convite do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos), Tchello Pierro (DEM) declarou, já oficializado na função, que assumiu o setor ciente dos riscos e da pressão que deve sofrer em decorrência do agravamento da pandemia do coronavírus.

Pierro chega ao primeiro escalão do governo passados 15 dias em que a área ficou sem titular, após a então secretária Maria José Pereira Zago, a Zezé, pedir exoneração do cargo ao apresentar mal-estar por hipertensão e admitir sobrecarga à frente do posto neste período delicado de recrudescimento da crise sanitária. O novo secretário de Saúde trouxe consigo nome para ocupar função de adjunto: Cleber Oliveira, que irá exercer a posição de número dois no lugar de Eliene de Paula.

“Assumi (a Secretaria de Saúde) sabendo da pressão e dos desafios que a crise sanitária trouxe para a cidade. Sei que não será fácil, mas tenho amor pela medicina e também gosto muito de gestão. Desta forma, vou atuar para que consiga resolver estes problemas”, declarou Pierro, que tem vida política atrelada a Mauá.

Pierro encabeça a saúde justamente no pior período da pandemia de Covid-19 no País – fez vítimas na cidade entre pessoas que aguardavam leitos. Zezé reconheceu que a crise também pesou para que ela pedisse demissão do cargo. Durante esse hiato sem titular no setor, o ex-vice-prefeito de Mauá Paulo Eugenio Pereira Junior (PT) recusou convite alegando problemas pessoais e ideológicos.

“Pressão todos nós estamos sofrendo. Todas as cidades estão sofrendo com a pandemia. O pessoal que atua na linha de frente está sofrendo pressão, os familiares das vítimas. É um verdadeiro desafio”, sustentou o médico hematologista.

A demora de Claudinho em nomear quadro para tomar conta da pasta de Saúde fez com que os vereadores de oposição Benedito Araújo (PSB) e Claudinho Monteiro (PTC) protocolassem ofício diretamente no gabinete do prefeito pedindo urgência na escolha de um nome ao cargo.

Assim que assumiu a pasta, Pierro realizou levantamento dos equipamentos de saúde de Rio Grande com intenção de fazer raio X. O secretário avaliou que desta maneira poderá elaborar, de forma mais eficiente, solicitação de auxílio financeiro para os governos estadual e federal.

“Quero também contar com o apoio dos prefeitos do Grande ABC e vou buscar estas parcerias para tentar amenizar os impactos da pandemia. Em um momento como este devemos esquecer nossos partidos políticos e atuar em conjunto”, pontuou Pierro.