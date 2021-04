Kevin Durant pede desculpas após ataque homofóbico a ator que o criticou

02/04/2021 | 09:11



O pivô Kevin Durant, do Brooklin Nets, se arrependeu do ataque de fúria que teve contra o ator Michael Rapaport, a quem proferiu palavras de baixo calão em tons homofóbicos e misóginos. O jogador ficou irritado com críticas e acabou insultando-o pelas redes sociais. Pediu desculpas e espera que seu ato seja superado.

Durant não aceitou ver o ator criticar uma entrevista dele e enviou xingamentos na rede privada, expostos por Rapaport. Arrependido, fez um mea-culpa na quinta-feira à noite e assumiu que perdeu o controle.

"Lamento que as pessoas tenham visto a linguagem que eu usei. Não é isso que eu quero que as pessoas vejam ou ouçam de mim. Espero que tudo isso possa ser superado", se desculpou Kevin Durant.

A confusão ganhou repercussão na terça-feira, logo após Rapaport compartilhar nas redes sociais os ataques que sofreu de Kevin Durant. "Recebo ameaças e mensagens repugnantes todos os dias, mas nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, pensei que Kevin Durant estaria entre elas. Ele me ameaçou, criticou a minha mulher e diz que quer lutar comigo. Este suposto ser é o queridinho da América, certo?", publicou o ator norte-americano.

O questionamento veio após o pivô responder suas críticas com frases desrespeitosas e agressivas. "A tua mulher não respeita o teu c...", "seu pedaço de m..." e "juro que vou cuspir na tua cara quando encontrar o teu c... sujo", foram algumas das frases proferidas pelo jogador da NBA.

Apesar de estar machucado e sem jogar pelos Nets, Kevin Durant pode receber uma grave punição disciplinar da NBA, que não tolera esse tipo de atitude de seus jogadores e técnicos.