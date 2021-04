Andre Drummond estreia com lesão e derrota nos Lakers diante do Milwaukee Bucks

01/04/2021 | 08:49



A tão esperada estreia de Andre Drummond no Los Angeles Lakers não foi da maneira que o torcedor do atual campeão esperava. Sem os astros LeBron James e Anthony Davis, machucados, a esperança recaía sobre o recém-contratado jogador do Cleveland Cavaliers. Mas, a primeira aparição, no Staples Centers, foi com apresentação apagada, lesão e derrota diante do Milwaukee Bucks, por 112 a 97.

O pivô esteve em quadra apenas até o início do terceiro quarto, quando machucou o dedão do pé e deixou o jogo para não mais voltar. Defendeu o novo clube por somente 14 minutos, anotando quatro pontos, dando duas assistências e pegando um rebote.

Teve atuação apagada, enquanto o astro dos Bucks fechou o jogo com um duplo-duplo. Giannis Antetokounmpo anotou 25 pontos e pegou 10 rebotes. O cestinha da partida foi o armador companheiro Jrue Holiday, com 28 pontos.

Com a vitória, os Bucks encerraram série de três derrotas e mantiveram a terceira posição da Conferência Leste, com 30 vitórias e 17 derrotas. Os Lakers têm campanha semelhante no Oeste. São os mesmos 30 triunfos, mas uma derrota a mais, 18, ocupando o quarto lugar.

Quem lidera a conferência é o Utah Jazz, com 36 vitórias e 11 derrotas, que nesta quarta-feira ganhou a sétima seguida, novamente superando o "freguês" Memphis Grizzlies, desta vez por 111 a 107. Foram três encontros entre as equipes nos últimos seis dias e supremacia dos Jazz.

O armador Ja Morant, dos Grizzlies, teve uma bela apresentação, anotando 36 pontos e dando 7 assistências. Foi cestinha, porém não conseguiu quebrar a sequência de tropeços de sua equipe diante do adversário. Do lado dos Jazz, destaque para o também armador Mike Conley, com 26 pontos e 7 assistências.

Demais resultados desta quarta-feira:

Detroit Pistons 101 x 124 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 87 x 92 Miami Heat

Boston Celtics 108 x 113 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 120 x 108 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 102 x 101 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 113 x 103 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 120 x 106 Sacramento Kings

Phoenix Suns 121 x 116 Chicago Bulls

Confira os jogos desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Washington Wizards

Brooklin Nets x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Orlando Magic

Miami Heat x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets