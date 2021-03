Sto.André ganha árvore solar com conceito de conectividade

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



31/03/2021 | 00:41



Quem passar pela Rua Padre Manoel da Nóbrega, no bairro Jardim, em Santo André, certamente será impactado por estrutura metálica de dez metros de altura – o que corresponde a prédio de dois andares – com placas fotovoltaicas em formato de folhagens. Trata-se da primeira árvore solar com conceito de conectivdade da região.

A instalação, parceria da iniciativa privada com a pública, fica em frente ao futuro edifício Serafina Corporate, da construtora Patriani, e será inaugurada na primeira quinzena de abril. A árvore solar é associada a conjunto de placas fotovoltaicas instaladas no topo do prédio, que proporcionarão até 70% de redução no consumo de energia da área social do condomínio.

Além da produção descentralizada de energia solar, a inovação permitirá também série de possibilidades de sensoriamento dinâmico da cidade, como medições climáticas e monitoramento de bueiros, por exemplo, além do controle e da gestão automatizada de aspectos do próprio edifício, tais como o consumo de água ou a produção e o consumo de energia.

Será possível até mesmo fazer recarga de bicicletas e patinetes elétricos no local. Além de ter iluminações especiais, que serão alteradas em datas comemorativas.