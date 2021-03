1982. O bi de Brandão e Braido Aron Galante vence Mario Ladeia

Ademir Medici



31/03/2021 | 07:00



ELEIÇÃO 34 – 1

Persistia a sublegenda, e só por isso o petista Mauricio Soares não venceu em São Bernardo: foi o mais votado, mas perdeu para a soma dos votos do PMDB, onde a grande disputa foi entre Aron Galante e Mario Ladeia da Rocha.

Newton Brandão, em Santo André, e Walter Braido, em São Caetano, foram os mais votados em suas cidades, apesar das boas votações de Celso Daniel (em Santo André) e Antonio Russo e Horácio Raineri Neto (em São Caetano).

Se os prefeitos anteriores ganharam dois anos a mais no crepúsculo dos seus mandatos, os prefeitos eleitos na 34ª eleição municipal do Grande ABC sabiam que o mandato seria de seis anos, medida promovida pelo governo federal em junho de 1982, quando das novas reformas na legislação eleitoral promovidas ainda durante o regime militar.



Os primeiros passos do PT de Celso Daniel

Um cabo eleitoral veterano

Os primeiros passos do PT de Mauricio Soares

PMDB e PT derrapam em São Caetano



561 – Em Santo André, os cinco partidos lançaram candidatos, dois deles com três nomes – o máximo permitido pelas regras da sublegenda: PDS e PMDB. E deu PTB, com dois candidatos. PT e PDT lançaram um só candidato por legenda.

562 – Pelo PTB, Newton Brandão, com José Amazonas de vice, ganhou com 99.921 votos. Celso Daniel, com 80.773 votos, ficou em segundo, semeando terreno para as eleições de 1988.

563 – O PMDB lançou Oswaldo Gimenez (ele mesmo, o prefeito “impichado” no início dos anos 1960), Manoel Carvalheiro e Timóteo Moya Sanches; o companheiro de legenda de Brandão, pelo PTB, foi Antonio Lajarin; o PDS saiu com Orlando Viganó, Luiza Finco Nery e Aparecido Costa Moraes; e o PDT, com João Carlos Lernic.

564 – O Diário entrevistou Amábile Casotto Giosele, 85 anos, residente no bairro Silveira, o cabo eleitoral mais idoso de Santo André à época. Trabalhou pela candidatura de Newton Brandão.

565 – Em São Bernardo, 13 candidatos a prefeito. Mauricio Soares de Almeida, do PT, foi o mais votado, com 51.341 votos; seu companheiro de legenda, Carlos Beltran Battistini, obteve 11.553 votos; o PT perdeu para a soma dos votos obtidos pelos candidatos do PMDB: Aron Galante, o eleito, com 36.781; Mario Ladeia, com 35.005; e João Américo Martins, 6.452. Walter Demarchi, em dobradinha com Aron Galante, foi eleito vice-prefeito.

566 – Os demais candidatos em São Bernardo: pelo PDS, o ex-prefeito Geraldo Faria Rodrigues, Hélio Marçon e Otacilio Caldeira; pelo PDT, Antonio Passos e Orlando dos Santos; pelo PTB, Florivaldo de Almeida, Valter Moura e Rui Ferreira Iacoponi.

567 – Em Editorial, o Diário analisava o resultado da eleição em São Bernardo: “Eleição poupou Tito Costa”. Afinal, vencera o seu partido, o PMDB, mesmo com a derrota de Mário Ladeia, vice de Tito Costa e deputado estadual.

568 – Em São Caetano, também 13 candidatos a prefeito. Pelo PTB, Walter Braido, com Lavinho de Carvalho de vice, ganhou o pleito, com 31.046 votos. Outros dois petebistas candidatos: Silvio Torres, 2.914 votos; Filinto de Almeida Teixeira, 339.

569 – Demais candidatos em São Caetano: pelo PDS, Dante Massei, Lauro Garcia e João Antonio Saez Cervantes; PDT: Rubens Szezupak, Claudio Rodrigues Freire e Maria Umbelina Conceição Ribeiro; PT: Horacio Raineri Neto; PMDB: Oscar Leite, Antonio Russo e Armado Furlan.

570 – Em Editorial, o Diário indagava, sobre os resultados do pleito em São Caetano: “Há o fenômeno Braido ou a falta de renovação?”.

Diário há meio século

Quarta-feira, 31 de março de 1971 – ano 13, edição 1499

Manchete – Mais de 30 mil mortos na guerra do Paquistão

Editorial – Saudar a Revolução, com franqueza

É assim que queremos saudar o sétimo aniversário do movimento de março: um movimento sério e patriótico, que não pode fracassar e que, portanto, deve conhecer, combater e erradicar as falhas herdadas, mas também eliminar as possíveis falhas, existentes em seu próprio bojo

Em 31 de março de...

1976 – Prefeito Geraldo Faria Rodrigues inaugura a Avenida 31 de Março, interligando os bairros Pauliceia e Taboão, em São Bernardo.



Municípios Brasileiros

- Hoje é o aniversário de Fartura e Borá.

- Dentre as cidades brasileiras, aniversariam em 31 de março: Iracema, no Ceará; e Encantado, no Rio Grande do Sul.-

QUARTA-FEIRA SANTA

- Em muitas paróquias, especialmente no interior do País, realizava-se hoje a famosa ‘Procissão do Encontro’.

Fonte: Jovens Conectados (com o portal Canção Nova).