Em meio ao superferiado, há 460 vagas no Grande ABC

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



29/03/2021 | 04:07



O agravamento da pandemia do novo coronavírus e o esgotamento dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) deixaram a região em estado de alerta e fizeram com que as sete prefeituras aderissem a um superferiado, que começou no sábado e se estenderá até o domingo.

Quem está em busca de emprego, pode aproveitar os dias em casa para verificar uma das 460 oportunidades disponíveis nos centros públicos municipais da região e na agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André.

A área da saúde ainda busca profissionais para atuar em UTIs principalmente. Há chances para técnico de enfermagem de UTI (salário de R$ 2.500 a R$ 3.000) e enfermeiro de UTI (R$ 4.000 a R$ 4.500) na Luandre.

Há também oportunidade para analista de suprimentos (R$ 5.500 a R$ 6.000). Cadastro em candidato.luandre.com.br.

Quantos aos centros públicos municipais, existem 233 chances no de São Caetano, basta consultar em Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br). No espaço, é possível preencher ficha com todos os dados, cadastrar seu currículo e anexar documentos, certificados de formação e foto. O portal permite que as empresas cadastrem chances de emprego. Após um cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados para entrevistas.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 33 postos de trabalho, sendo 15 para operador de máquinas fixas, em geral e quatro para costureira de máquinas industriais. Interessados devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Diadema disponibiliza 17 postos, sendo seis para fiscal de prevenção e perdas, dois para auxiliar administrativo e dois para ajudante geral voltados a PCDs (Pessoas Com Deficiência) com laudo médico. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires conta com 15 vagas, como uma para fonoaudióloga, uma para técnico em nutrição, uma para engenheiro de produto, uma para inspetor de qualidade e uma para analista contábil pleno. Currículos devem ser enviados para curriculopatrp@gmail.com.

Em Santo André, o CPETR conta com 12 postos, como quatro para ajudante de carga e descarga de mercadoria, dois para conferente e um para encarregado de carga e descarga. Inscrições devem ser feitas pelo portal do governo federal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br).



Via Rápida Emprego inscreve para cinco cursos em Sto.André

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o governo do Estado, está com inscrições abertas para cinco cursos, por meio do programa Minha Chance, que integra a Escola de Ouro Andreense. Estão disponíveis as capacitações: Assistente Administrativo, Auxiliar de Logística, Marketing Digital em Redes Sociais e E-commerce, Desenvolvimento de Websites Front-end e Publicidades para Mídias Digitais. Ao todo, são 100 vagas.

Os cursos on-line são gratuitos e realizados juntamente com o Centro Paula Souza e Senac. Eles têm de 60 a 100 horas de duração e início previsto para o dia 14 de abril. Cada curso conta com 20 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até hoje, por meio do site http://www.viarapida.sp.gov.br. Os alunos poderão receber bolsa auxílio de até R$ 210 se estiver dentro dos critérios de elegibilidade descritas no site do Via Rápida.