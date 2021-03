Morre Maurício Soares, ex-prefeito de São Bernardo

Vanessa Soares

28/03/2021



Atualizada às 12h40

Morreu na manhã deste domingo (28), aos 81 anos, o ex-prefeito de São Bernardo Maurício Soares. A causa da morte e os detalhes do funeral ainda não foram divulgados.

A informação foi confirmada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em suas redes sociais. O chefe do Executivo lamentou a perda. "É com grande pesar que registro que o nosso querido e sempre prefeito Maurício Soares, veio a falecer na manhã hoje. Uma pessoa íntegra e que ajudou muito no crescimento da nossa cidade. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares".

Soares foi prefeito de São Bernardo por três mandatos. Foi eleito pela primeira vez em 1988, pelo PT. Voltou à Prefeitura novamente em 1997, pelo PSDB. Assumiu o terceiro mandato como chefe do Executivo em 2001, após vencer pleito pelo PPS (Atual Cidadania) no ano anterior, mas em 2003 pediu afastamento do cargo por motivos de saúde. Na época, o vice-prefeito William Dib assumiu o comando do Paço.

Soares foi um dos fundadores do PT, do qual também foi presidente municipal, além do primeiro prefeito eleito do partido na cidade. Em nota, Cleiton Coutinho, presidente do PT em São Bernardo, falou do ex-companheiro. "Perdemos sem dúvida um dos nomes mais emblemáticos da política regional no Grande ABC. Que Deus console os familiares e amigos", disse.

O também ex-prefeito Luiz Marinho (PT) comentou pelas redes sociais sobre o ocorrido. "Conheci o Maurício ainda como advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Pude contar com seu apoio e sua experiência durante o meu governo. Meus sentimentos à dona Laerte, ao Maurício Júnior e a toda família", comentou.