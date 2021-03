Postos do INSS no Grande ABC não abrem na semana que vem

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 22:44



As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do Grande ABC ficarão fechadas na semana que vem, em cumprimento das normas locais editadas com o objetivo de ampliar o isolamento físico e conter o avanço da Covid-19. Assim, os postos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires só reabrem em 5 de abril.

O INSS informa que já entrou em contato com segurados que possuem agendamento nessas agências, inclusive no caso de perícia médica, para informar sobre o cancelamento e reagendar o atendimento. “No entanto, algumas pessoas podem estar com cadastro desatualizado, inviabilizando o contato. Caso não receba nenhuma ligação do instituto, o segurado que possui horário agendado nessas unidades, no período em que estarão fechadas devido à antecipação dos feriados, deve ligar para o telefone 135 e remarcar o atendimento. O INSS orienta os segurados a não se dirigirem às agências durante esse período”, diz, em nota.

Por meio do Portal Meu INSS (aplicativo e site gov.br/meuinss) é possível requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento. Pelo 135, dá para se inscrever na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento.