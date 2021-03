Bancos e lotéricas fecham em três das sete cidades

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



27/03/2021 | 00:09



Em três das sete cidades – Diadema, Mauá e Ribeirão Pires – bancos e casas lotéricas estarão de portas fechadas durante a semana que vem, em que vai vigorar superferiado na tentativa de frear o aumento dos casos de coronavírus na região. Em São Bernardo, onde até então estava vetada também a abertura desses estabelecimentos, agora eles poderão funcionar, devido à mudança no decreto a ser publicada hoje. Em Santo André, São Caetano e Rio Grande da Serra é liberado o atendimento. No entanto, nessas quatro cidades o volume de agências em operação será reduzido, e o atendimento, contingenciado, e com horários reduzidos.

Devido ao fato de não se tratar de feriado nacional, e sim da antecipação de feriados no Grande ABC, o sistema bancário opera normalmente. Exceto no dia 2, Sexta-Feira Santa, feriado de Páscoa. Portanto, de segunda a quinta-feira as transferências seguem sendo realizadas na hora e os boletos com data de vencimento entre 29 de março e 1º de abril continuam valendo. “As datas de vencimento de contas, boletos e tributos estão mantidas. Os bancos, por iniciativa própria, não podem alterar essas datas, pois observam as condições contratuais com os emissores dos boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central. Todas poderão ser pagas pelos canais digitais ou nos caixas automáticos, sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias”, orienta a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira, o funcionamento nas unidades físicas será realizado de forma restrita. Só será permitida a entrada de pessoas que realmente necessitem realizar serviço que não possa ser solucionado pelos caixas eletrônicos, site ou aplicativos. “É o caso do recebimento de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), cujo calendário de pagamentos começou agora. Tem idoso que não consegue utilizar o celular para movimentar os valores. Então, o atendimento será muito restrito a essas pessoas, assim como a quem tem de receber benefício social”, explica.

A Caixa informa que apenas seis agências estarão abertas em Santo André. São elas: Centro (Rua Luís Pinto Flaquer), Jardim (Av.Industrial), Jardim do Estádio (Rua das Hortências), Vila Alto de Santo André (Av.Martim Francisco), Vila Luzita e Vila Pires (ambas na Av.Dom Pedro I).

E o Banco do Brasil avisou que as unidades passarão a operar das 10h às 14h. Em algumas praças, o atendimento começara mais cedo, às 9h, exclusivamente para idosos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pagamento de benefícios do INSS. “O cliente que tiver dúvidas pode consultar o horário de abertura da sua agência pelo WhatsApp do BB (61 4004-0001)”, esclarece o banco.

Conforme reforça o presidente do sindicato, o objetivo do feriado antecipado é evitar aglomeração. “Não é para ir aos bancos nem lotéricas. Peça ajuda em casa quem não souber como pagar alguma conta pelo telefone, site ou aplicativo. O objetivo não é que as pessoas se comportem como nos feriados em tempos sem pandemia, em que viajam, descansam, curtem. É para ficar em casa e evitar que o sistema de saúde fique ainda mais colapsado”, assinala Moreira.

EM SÃO BERNARDO

A Prefeitura de São Bernardo informa que, conforme o decreto municipal 21.524/2021, publicado hoje, as lotéricas estarão autorizadas a funcionar até as 17h durante o período emergencial – que ontem foi prorrogado até o dia 11 de abril. “Nos bancos, será permitido o atendimento presencial de forma contingenciada, exclusivamente para o pagamento de aposentadorias e pensões do INSS, além de benefícios emergenciais, limitado ao mínimo necessário de pessoas para o atendimento”, afirma nota do Paço, enviada na noite de ontem.

Até então, conforme decreto emitido durante a semana, a recomendação era a de que bancos e lotéricas não abririam, assim como em Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.