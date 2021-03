S.Bernardo amplia leitos para a Covid

Da Redação



27/03/2021



A Prefeitura de São Bernardo fez mudança importante no acolhimento de pacientes com Covid. A partir de hoje, o Hospital Pronto-Socorro Central, no Centro, foi transformado em equipamento de portas fechadas, com atendimento referenciado para o tratamento de casos da doença. Dessa forma, os atendimentos de urgência e emergência passarão a ser realizados apenas nas nove UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e no PS (Pronto Atendimento) Taboão. Com a mudança, a cidade amplia em 40 os leitos destinados às vítimas da Covid, totalizando, neste momento, 554 vagas exclusivas para a pandemia.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) explica que a medida emergencial foi adotada após o estrangulamento da rede de atendimento para casos de coronavírus. “Nossa taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) chegou a 100% na quinta-feira e, de imediato, colocamos em prática essa mudança para ampliar nossa capacidade de atendimento. Estamos, há um ano, ampliando nossa estrutura de saúde para atender à demanda da pandemia, com a abertura de dois hospitais permanentes, o novo Anchieta e o Hospital de Urgência ”, destaca.

Secretário da Saúde do município, Geraldo Reple Sobrinho ressalta que, com esta transformação do PS Central, a unidade funcionará com portas fechadas para o atendimento clínico referenciado e de pessoas contaminadas pela Covid, assim como já ocorre com o Hospital Anchieta, Hospital de Urgência e Hospital de Clínicas. Neste caso, o ingresso dos pacientes nos equipamentos ocorre após transferência das nove UPAs e do PA Taboão. “Esperamos conseguir fôlego com essa ampliação de leitos, transferir os pacientes que estão internados nas UPAs, ao mesmo tempo em que avançamos com a vacinação na cidade. Os atendimentos de urgência e emergência, de adultos e crianças, realizados nas UPAs que necessitarem de suporte clínico ou cirúrgico para avaliação e internação seguirão sendo encaminhados ao PS Central via ambulância”, explicou Reple.

Atualmente, o PS Central dispõe de 152 leitos, dos quais 31 estão sendo utilizados para o tratamento de Covid. A transformação amplia em 40 novos leitos para tratamento da doença.