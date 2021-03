Joel Maziero, um preito de saudade...

Ademir Medici



Maziero organizou o livro sobre o centenário da Paróquia São José, em Ribeirão Pires, e participou da criação da Associação Pró-Memória local.

Como colaborador desta página Memória, enviou verdadeiras pérolas, todas devidamente editadas e divulgadas. Escolhemos a que ilustra a página hoje, com a legenda do próprio Joel.



SÍMBOLO

Neste epílogo da Semana Ribeirão Pires 2021, um compromisso assumido: publicar, sempre que possível, este logotipo idealizado pelo infografista Agostinho Fratini, com foto do memorialista Pedro Manoel Cordeiro, da Associação Pró-Memória de Ribeirão Pires.

Jeribatiba. Coqueiro típico de Ribeirão Pires. Árvore símbolo da Borda do Campo. Por que não oficializá-lo como a árvore símbolo do Grande ABC?



O rádio eterno

Texto: Milton Parron

Uma passagem bíblica que faz referência ao ausente que sempre está presente em nossas vidas, guardadas as proporções, me remete ao genial Francisco Anysio de Paula Filho, ou, simplesmente Chico Anysio, o humorista, ator, escritor, produtor, locutor, compositor, dublador e também inspirado artista plástico.

Líder de audiência, inimitável, de uma hora para outra e sem maiores explicações, nem mesmo para ele, seus espaços começaram a ser reduzidos na TV onde tinha programas há 40 anos e praticamente ficou na geladeira até sua morte, em 2012.

Passados muitos anos, os gênios da televisão – no rádio não é diferente – descobriram o valor de Chico Anysio e, há muito tempo, numa das emissoras de TV do mesmo grupo que o afastou, vem sendo repetidas todas as noites a Escolinha do Professor Raimundo, por vezes até três programas numa única noite.

Quem assiste, e não são poucos, tem a impressão de que Chico ainda vive.

Memória, neste fim de semana, reprisará o programa Poder da Mensagem, de outro saudoso comunicador, Hélio Ribeiro, que foi levado ao ar pela Rádio Bandeirantes no dia 25 de outubro de 1976. Momento inesquecível de um rádio que deixou saudades.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) –O Poder da Mensagem de Hélio Ribeiro. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, sábado, às 22h, ou após o futebol, com reprise amanhã, domingo, às 7h, e durante madrugadas da semana.

Diário há meio século

Sábado, 27 de março de 1971 – ano 13, edição 1496

Manchete – Pujança da região empolga Rademaker

Na véspera, em Utinga, o vice-presidente da República inaugurou o maior terminal de gás do mundo, a Utingás, com capacidade para comportar 6.500 toneladas, “o que virá solucionar o problema de abastecimento de gás na Grande São Paulo”.

Em 27 de março de...

1886 – Fundada a Comissão Geográfica da Província de São Paulo, depois denominada Instituto Geográfico e Geológico do Estado.

Objetivo: desenvolver o conhecimento do

território paulista. Realizou estudos de solos, rios, fauna e flora.

Nota – A Comissão desenvolveu estudos geográficos na região, organizando um mapa da Capital expandida focalizando todo o espaço do atual Grande ABC.

Documento imprescindível que pode ser consultado no Museu de Santo André (Dr. Octaviano Gaiarsa).

1901 – A Procuradoria Municipal de São Bernardo informava: no presente exercício já arrecadara 29:000$000 (ou 29 contos de réis).

1921 – Acidente do Caminho do Mar, próximo ao bairro dos Meninos (Rudge Ramos): o automóvel 3223, da Garage Royal, foi abalroado pelo automóvel 3250. Os dois carros seguiam para São Paulo. Uma mulher ficou ferida.

1956 – Santos, São Vicente e Guarujá sofriam com seguidos temporais, o primeiro dos quais registrado no domingo, dia 25.

Desabamentos em morros como Monte Serrat, Marapé, dos Ingleses, do Pacheco, da Caneleira.

Foram 37 mortes e dezenas de feridos.

Repetiu-se a tragédia de 1º de março do mesmo ano.

Trechos da Via Anchieta foram atingidos, seccionando-se a comunicação entre o Grande ABC e Baixada Santista.

2011 – Rogério Ceni marca o 100º gol de sua carreira.



Hoje

- Aniversário da Represa Billings

- Dia do Circo

- Dia Mundial do Teatro



Santos do Dia

- Ruperto

FRANCISCO FAÁ DE BRUNO (Itália, 1825-1888). Padre. Bem-Aventurado. Professor da Universidade de Turim e fundador da Ordem Mínimas de Nossa Senhora do Sufrágio



Municípios Paulistas

- Hoje é o aniversário de Itirapuã, Mairiporã e Presidente Epitácio.