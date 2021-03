26/03/2021 | 07:31



O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha ficou estável no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Na comparação anual, o PIB espanhol sofreu contração de 8,9% entre outubro e dezembro. No cálculo preliminar, divulgado no fim de janeiro, o INE havia estimado alta de 0,4% do PIB da Espanha no quarto trimestre ante o terceiro e queda anual de 9,1%. Ao longo de 2020, o PIB espanhol encolheu 10,8%, depois de avançar 2% em 2019, informou o INE.