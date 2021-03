Paulo Roberto tem melhora, mas continua internado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 00:01



O técnico do Santo André, Paulo Roberto Santos, que contraiu Covid-19 na semana passada, apresentou evolução em sua condição de saúde, mas segue internado na enfermaria do Hospital Samaritano de Sorocaba, onde está desde terça-feira. Segundo boletim assinado pelo médico do Ramalhão, Marcelo Navarro, o treinador ramalhino “evoluiu com melhora no quadro clínico”. “Segue estável, sem febre, consciente e sem necessidade de leito de UTI”, salientou o documento, que descartou previsão de alta e ressaltou que o comandante segue utilizando máscara de oxigênio suplementar, entregue aos cuidados da fisioterapia e reabilitação.

Enquanto isso, no Grande ABC o Santo André segue treinando e aguardando o retorno da Série A-1 do Campeonato Paulista, ainda sem data para ocorrer efetivamente. Ontem, toda a delegação realizou o teste PCR semanal do novo coronavírus. Neste Paulistão somente um jogador testou positivo, caso do volante Vitinho Schimith, que já se recuperou.