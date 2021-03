Redação

Do Rota de Férias



24/03/2021 | 18:48



Com bioma do cerrado e influência das bordas do pantanal, a Chapada dos Guimarães (MT) reúne uma série de cachoeiras, trilhas e aquários naturais que colocam os visitantes em contato com uma vegetação exuberante e uma fauna variada. O destino é uma ótima pedida para quem quer explorar as belezas naturais do Brasil. Conheça suas principais atrações!

O que fazer na Chapada dos Guimarães

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães

Lar da nascente de vários rios brasileiros, o parque abriga mais de 600 espécies vegetais e cerca de 400 animais, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As paisagens incríveis incluem as cachoeiras Salgadeira e Véu de Noiva, esta última com uma enorme queda d’água que pode ser vista de um mirante panorâmico. No passeio para o Parque da Chapada, o próprio caminho de ida e volta é uma atração à parte, com belas vistas. Ainda é possível fazer trilhas e almoçar em meio à natureza.

Nobres

Vizinha à cidade de Chapada dos Guimarães, Nobres reúne uma série de atrativos naturais que encantam quem passa por lá. O local permite nadar em meio a peixes coloridos e fazer flutuações em piscinas naturais, como o Aquário Encantado e o Rio Salobra. Os mais dispostos ainda podem subir os quase 500 degraus para tomar banho na Cachoeira da Serra Azul, um dos mais encantadores lugares da região, e ver o salto dos peixes, literalmente.

Lago do Manso

Originalmente um lago criado artificialmente para a geração de energia elétrica, o Lago do Manso acabou se tornando parte turística da região da Chapada, e sobretudo para quem fica no Malai Manso, uma das acomodações mais legais do Brasil. Do píer do resort, é possível sair para praticar atividades como wakeboard, stand up paddle e passeio de lancha, assim como a navegação de chalana que leva os visitantes a lugares como a Ilha de Bora Bora, onde dá para comtemplar mais de perto os paredões do imenso Morro do Navio.

Onde ficar?

A melhor parte de poder fazer todos esses passeios incríveis pela Chapada dos Guimarães é poder combiná-los a uma hospedagem confortável e que dá ainda muitas outras opções de lazer para o público. No Malai Manso Resort, os aventureiros encontram um porto seguro para relaxar, se divertir e curtir o clima do Centro-Oeste de maneira única. São seis refeições diárias no regime all inclusive, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de três mil metros quadrados de piscinas e uma programação de lazer que sempre traz novidades.

No próprio Malai, é possível reservar os passeios citados acima, com os escritórios da Confiança Turismo e Companhia da Aventura, que ficam dentro do resort. Assim, basta agendar a hospedagem e, chegando lá, fazer a sua programação para conhecer alguns dos cenários mais bonitos do Brasil!

