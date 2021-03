CAD Ribeirão Pires almeja jogar a Segundona em 2021

Dérek Bittencourt



22/03/2021 | 00:02



O CAD (Clube Atlético Desportivo) Ribeirão Pires entrou no clima do aniversário da cidade, que completou 67 anos na sexta-feira, e revelou ao Diário que poderá ainda neste ano realizar seu debute profissional no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Apesar do atraso nas obras do Centro Esportivo Vereador Valentino Redivo, na Vila Gomes, que estava previsto para o fim de 2020, o local está em fase de finalização para receber os jogos do time em breve.

O gerente de futebol do CAD Ribeirão Pires, Leonidas Barbosa, afirmou que a agremiação aguarda apenas definições da FPF (Federação Paulista de Futebol) sobre a competição, que é equivalente ao quarto nível do futebol paulista. “A possibilidade de disputa da Segunda Divisão neste ano é grande, tanto na parte estrutural como na burocrática nos encontramos com a migração concluída, e no momento creio que todas as equipes da divisão estão aguardando maiores detalhes da FPF sobre custos e datas para o campeonato, que ainda não foram definidas”, exaltou o dirigente, que vive situação similar com relação ao Estadual sub-20.

Por ora, as obras do estádio não avançarão. Sobretudo porque a estância turística tem vivido dias delicados em razão do agravamento dos casos e mortes por Covid, além da falta de leitos para pacientes enfermos. “Ribeirão Pires passa pelo momento mais difícil da pandemia, como cidade, então não só nesta fase, mas como nos lockdowns anteriores quando a nossa região esteve em meio a uma zona mais crítica da pandemia no Estado. Fizemos questão de pedir que nossos funcionários ficassem em casa, neste momento é a quarta paralisação que solicitamos a eles por esses cuidados. Imaginamos que, como clube, temos que servir de exemplo para a sociedade, seguindo todas as orientações das autoridades nos preocupando com a saúde do operário ao atleta.”

O dirigente ressaltou que as obras na praça esportiva estão sendo integralmente custeadas pelo clube e será um presente do CADRP ao município. “O estádio com investimentos 100% privado, será um legado incrível para a nossa cidade, e com certeza entra na lista dos presentes de 67 anos que Ribeirão Pires vai comemorar ao longo deste 2021 e anos seguintes entre tantos lamentáveis momentos e perdas. Falo por todos quando digo que estamos muito felizes por estarmos em Ribeirão Pires participando da história do crescimento e evolução da cidade.”

Leonidas disse faltar pouco para que a casa da equipe tenha a primeira fase pronta. “O novo estádio de Ribeirão, assim como a Arena Barueri anos atrás, terá sua construção acompanhando a evolução do clube. Contrato de concessão com a Prefeitura tem validade por 20 anos e construiremos o espaço por etapas. A primeira, que inclui a arquibancada com mais de 5.000 lugares para estar apto à Segunda Divisão, acessibilidade, vagas de estacionamento, vestiários, reforma do gramado, cabines de imprensa e todo o essencial hoje se encontra 90% construída.”