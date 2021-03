Nasceu! Lucas Lucco e Lorena Carvalho dão boas-vindas ao primeiro filho

21/03/2021 | 09:10



Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciaram no último sábado, dia 20, o nascimento de Luca, primeiro filho do casal. No Instagram, o cantor fez uma sequência de Stories para contar como foi o trabalho de parto, ressaltando que todo o processo foi registrado em vídeos e fotos que serão compartilhados com os fãs posteriormente.

- A Lorena entrou em trabalho de parto às 18h da tarde do dia 18 [de março, quinta-feira]. E aí a gente seguiu com esse trabalho de parto até às duas da manhã aqui em casa. Eu fiquei com ela durante todo esse processo. Não vou conseguir explicar para vocês em palavras o que foi esse momento.

O músico explicou que a maior parte do trabalho de parto aconteceu na casa dos dois.

- Por volta das duas horas, eu entrei com ela no chuveiro. Estávamos com todo o acompanhamento das enfermeiras, da médica... A Lorena entrou no chuveiro às duas horas da manhã, estava doendo bastante já. Ela já tinha mais ou menos uns sete centímetros de dilatação, e aí a bolsa estourou. Eu fiquei muito feliz na hora.

Ele também elogiou a força da esposa.

- Depois da bolsa estourada, seguimos para o hospital, e aí continuou o trabalho de parto lá. Quando deu mais ou menos umas quatro horas da manhã, a Lorena começou com a parte expulsiva do trabalho de parto, quando vem involuntariamente aquela vontade de fazer força de expulsão. Eu estava sempre grudado na Lorena. E sem palavras para a Lorena.

E se emocionou ao falar do exato momento em que o filho nasceu.

- Às 04h51 o Luca veio ao mundo. Foi a coisa mais incrível, a coisa mais perfeita que eu já vi na minha vida, sem sombra de dúvidas. E eu tive a grande honra de pegar ele primeiro, peguei aquele negocinho bonitinho na minha mão e já entreguei para a Lorena. Na hora que ele encostou na minha mãozinha, ele já deu o primeiro chorinho dele. Perfeição.

Em seu perfil, Lorena escreveu um pequeno texto para dar boas-vindas ao primogênito.

19/03/2021. Não tenho palavras para descrever o que nós três vivemos juntos! Unidos pela força de um amor incondicional sem medida! Luca nasceu com 40 semanas e cinco dias, de parto natural humanizado, pesando 3 quilos e 500 gramas e 50 centímetros. Obrigada, meu Deus, por TANTO! Obrigada meu amor @lucaslucco por ter ficado do meu lado o tempo todo! Obrigada equipe @grupoapheto por ter nos guiado com maestria! Em breve venho deixar meu relato de parto e contar mais detalhes para vocês. Agora deixa eu ir que tem neném aqui querendo tetê hahahah.

Fofos, né? Parabéns aos papais de primeira viagem!