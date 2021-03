Manchester United encara o Granada nas quartas da Liga Europa; Roma pega o Ajax

19/03/2021 | 09:43



Com um intervalo de aproximadamente uma hora para a definição das fases decisivas da Liga dos Campeões, a Uefa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga Europa. Vencedor na temporada 2016/2017, o Manchester United é o clube de maior tradição entre os oito classificados e vai encarar o Granada, da Espanha, que é a surpresa da competição até o momento.

Outro duelo de destaque desta fase é entre Ajax, da Holanda, e Roma, da Itália. Nos outros confrontos, o Arsenal terá pela frente o Slavia Praga, da República Checa, e o Dínamo Zagreb, da Croácia, que eliminou o Tottenham, joga contra o Villarreal, da Espanha. Granada, Arsenal, Ajax e Dínamo Zagreb serão mandantes na rodada de ida.

Não houve qualquer tipo de restrição no sorteio realizado pela Uefa. Todas as equipes poderiam se enfrentar nas quartas de final, primeira fase a ter as bolinhas sorteadas. Na sequência, outro pote determinou os cruzamentos das semifinais, além da equipe mandante na decisão.

Nas semifinais, o vencedor do confronto entre Manchester United e Granada terá como rival quem levar a melhor em Ajax x Roma. Do outro lado da chave, o ganhador de Arsenal x Slavia Praga enfrentará quem se classificar no duelo entre Dínamo Zagreb e Villarreal. Os jogos serão nos dias 29 de abril (ida) e 6 de maio (volta). A grande decisão está marcada para 26 de maio, na Gdansk Arena, em Gdansk, na Polônia.

Depois das quartas de final, semifinais e final de 2020 na Alemanha, com jogos únicos em vez do tradicional sistema de ida e volta devido à pandemia de covid-19, a competição recupera parte da normalidade, apesar de continuar sem público nos estádios.

Confira os confrontos das quartas de final da Liga Europa:

Granada (Espanha) x Manchester United (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra) x Slavia Praga (República Checa)

Ajax (Holanda) x Roma (Itália)

Dínamo Zagreb (Croácia) x Villarreal (Espanha)