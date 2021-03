Juros: queda dos juros dos Treasuries traz viés de baixa às taxas futuras

19/03/2021 | 09:32



Os juros futuros têm viés de baixa na manhã desta sexta-feira, 19, influenciados pela queda dos juros dos Treasuries e em sintonia com a desvalorização do dólar ante o real. O movimento, no entanto, é limitado após os longos já terem caído ontem e com os curtos tendo como pano de fundo a possibilidade de a Selic subir de novo 75 pontos-base em maio, conforme sinalização do comunicado do Copom. Além disso, a piora da pandemia de covid-19 impõe cautela. Às 9h07 a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para mínima de 7,82%, de 7,86% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 recuava para 6,12%, de 6,16%, e o para janeiro de 2022 exibia 4,54%, de 4,58%, no ajuste de quinta-feira.