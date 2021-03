Grande ABC tem terceiro dia com mais de 40 mortes

da Redação



19/03/2021 | 00:09



O Grande ABC registrou pelo terceiro dia consecutivo mais de 40 mortes por Covid, ontem. No total, 47 pessoas vieram a óbito nas sete cidades. Desde o início da pandemia, são 5.098 perdas.

Nas sete cidades foram registrados 1.397 novos casos da doença, número próximo ao recorde deste ano, em 25 de fevereiro, quando 1.856 pessoas foram acometidas pela doença.

São Bernardo foi a cidade que registrou o maior número de mortes ontem, com 22 registros. Em seguida vêm Santo André, com 12; Diadema, com sete; Mauá, com três; e Rio Grande da Serra, com três. Não houve registros fatais em São Caetano e Ribeirão Pires.

O maior número de novos casos também ocorreu em São Bernardo, responsável por 797 infecções. Diadema aparece em seguida, com 278, e depois, Santo André, com 243. Mauá teve 38 casos novos, São Caetano, 37, e Ribeirão Pires, quatro. Não houve novos pacientes em Rio Grande da Serra.

O Estado registrou ontem o maior número de pacientes internados pela Covid-19 em toda a pandemia: são 26.941 pessoas, sendo 11.410 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 15.531 em enfermaria.

É a segunda vez consecutiva que o número de pacientes em UTI ultrapassa a marca de 11 mil. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 90,6% no Estado e de 90,9% na Grande São Paulo.

Ontem, também foram registrados no Estado 17.492 novos casos e 659 mortes. No total, os balanços acumulados da pandemia totalizam 2.261.360 casos confirmados pela doença e 66.178 vítimas fatais.

NO PAÍS

O Brasil registrou 2.724 novas mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Foi o segundo dia com mais óbitos, atrás apenas do recorde de terça-feira, quando foram acrescidas às estatísticas 2.841 vidas perdidas.

O número de casos confirmados desde o início da pandemia chegou a 11.780.820. O total de registros em um dia foi o terceiro mais alto da pandemia, com 86.982. O resultado ficou atrás apenas do recorde de ontem (90.303) e do dia 7 de janeiro (87.843). O total de pacientes recuperados da doença é 10.339.432