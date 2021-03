Prefeito de Ribeirão Pires recebe a primeira dose da Coronavac

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/03/2021 | 18:23



Na tarde desta quinta-feira (18), o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), foi imunizado contra a Covid-19, com a primeira dose da vacina Coronavac, imunizante feito em parceria com o Instituto Butantan. A vacinação ocorreu no Complexo Ayrton Senna pelo modelo drive-thru. Volpi tem 73 anos e faz parte do grupo prioritário – pessoas com 72 a 74 anos – que começa a ser vacinado hoje. "Tenho também o privilégio de ser mais velho do que todos. A vacina é uma grande expectativa de todos, não só no Grande ABC, mas no geral. Vamos driblar a ansiedade dessa espera e conseguir vacinar todos o quanto antes", destacou Volpi, que aguardou cerca de 15 minutos na fila.

O chefe do Executivo foi o primeiro prefeito da região metropolitana a ser vacinado. Ele é o mais velho entre os mandatários das 39 cidades que compõem o bloco, inclusive, entre os prefeitos do Grande ABC. Em novembro, Clóvis testou positivo para a Covid e ficou oito dias internado no Hospital Ribeirão Pires, da Rede DOr, com suporte de oxigênio via cateter, mas não chegou a ser entubado.

Neste primeiro dia, a cidade vacinou 374 pessoas, sendo de primeira dose - incluindo o Volpi - 332 e para segunda dose, 42 pessoas.