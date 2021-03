Project64: veja como instalar e usar o emulador de Nintendo 64

Bianca Bellucci

Emulador de jogos é um software que consegue imitar um console no computador e rodar os títulos na telinha. Dentro deste contexto, um dos videogames mais buscados pelos internautas para reproduzir no PC é o Nintendo 64. Ele foi lançado em 1996 pela fabricante japonesa e conta com clássicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Banjo-Kazooie.

Se você é uma das pessoas que gostaria de jogar o Nintendo 64 no computador, a dica é baixar o emulador Project64. Para isso, basta acessar o site oficial e fazer o download. Siga as etapas na tela e, em poucos segundos, o software estará instalado. Vale ressaltar que o passo a passo está em inglês, mas é possível configurar o programa para rodar em português.

Uma vez que o Project64 estiver instalado, está na hora de baixar os jogos. Os emuladores fazem a leitura de arquivos popularmente chamados de ROM. Na prática, nada mais é do que os games convertidos em cópias digitais. Isso significa que será necessário encontrar o título que você quer jogar em sua versão ROM.

É possível achar o game em uma rápida pesquisa pelo Google. Basta digitar o nome do jogo seguido pela palavra ROM – por exemplo, “Pokémon Stadium ROM” – e abrir um dos resultados. Outra forma é acessar sites especializados nesse tipo de arquivo. Entre eles, estão: ROMs Games e Wowroms.

Assim que encontrar e fizer o download do jogo de Nintendo 64, abra o Project64 no computador. Clique em “Arquivo” e, depois, em “Abrir a ROM”. Agora, acesse o game que você acabou de baixar. Automaticamente ele começará a rodar – e a diversão e a nostalgia estão garantidas.