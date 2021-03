Kanye West tem fortuna de mais de 36 bilhões de reais em seu patrimônio

18/03/2021 | 10:11



A fortuna de Kanye West foi revelada! O rapper, que estaria em processo de divórcio de Kim Kardashian, tem cerca de seis bilhões e 600 milhões de dólares em patrimônio líquido, ou seja, mais de 36 bilhões de reais. As informações são do jornal The New York Post.

Segundo o jornal, a marca de roupas e tênis de Kanye, chamada Yeezy, vale atualmente até 3,7 bilhões de dólares, de acordo com uma análise de investimento do banco UBS. A próxima coleção de roupas do verão deve valer quase um bilhão de dólares. Ou seja, com a marca, ele teria cerca de 26 bilhões de reais.

Além disso, Kanye tem participação na marca Skims, dele e de Kim Kardashian, que é estimada em um bilhão e 700 milhões de dólares, mais de 9 bilhões de reais. O rapper também tem um catálogo de música avaliado em 110 milhões de dólares, o que equivale a mais de 610 milhões de reais, e dinheiro e ações no valor de 122 milhões de dólares, cerca de 670 milhões de reais, o que gera um patrimônio líquido de seis bilhões e 600 milhões de dólares. Uau!