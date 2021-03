Em festa no BBB21 Carla discute com Arthur, que chora de saudades de Projota

18/03/2021 | 10:11



A festa que rolou no BBB21 durante a madrugada desta quinta-feira, dia 18, agitou o ânimo dos brothers com direito a DR, choro, conselhos, elogios e polêmicas! O tema da vez foi Drift, uma modalidade automobilística que o líder Fiuk pratica há alguns anos, e contou com uma playlist repleta de músicas do próprio cantor e de seu pai, Fábio Jr. A pedido do brother, também estavam disponíveis alguns instrumentos musicais e um microfone, para que ele pudesse tocar ao lado dos demais confinados.

Logo no começo da festa, Carla Diaz e Arthur protagonizaram mais um desentendimento após a atriz questionar o instrutor de crossfit sobre o relacionamento dos dois. Apesar de Arthur alegar que estava tudo bem e que ele só estava triste, a loira rebateu:

- Você nem olha na minha cara, parece que eu nem estou na festa, por você. Estou ouvindo isso todo dia. Parece que é comigo, você trata todo mundo normal.

Carla, então, desabafou sobre o fato de ser sempre ela quem vai atrás do amado, e que isso a faz se sentir inconveniente. Arthur então voltou a falar sobre sua certeza de que sairá no próximo paredão, de modo que não faria sentido o casal insistir em algo que irá acabar em uma semana:

- Eu só acho que não adianta você ficar, entre aspas, se prendendo a uma coisa que vai acabar daqui uma semana. Só isso que eu acho. Aqui dentro, em relação ao que a gente tá vivendo aqui, a gente sabe que vai acabar semana que vem, isso aí é certo. Eu sei. Assim como dois e dois são quatro.

O instrutor de crossfit seguiu afirmando que a sensação de ver alguém de quem se gosta deixando o jogo não é algo que ele deseja sentir novamente, e que também não gostaria que Carla sentisse isso:

- É que você não me viu ainda saindo pela porta, você não viu a sensação que é. Você não viu, na hora que você saiu, como que foi, como que eu fiquei. Eu não quero sentir isso de novo. E não quero que você sinta.

O casal, então, seguiu discutindo até que Arthur deixou a sister sozinha no quarto, onde ela foi encontrada por Camilla de Lucas e João Luiz, com quem desabafou.

- Não tô pedindo em casamento, c***o, eu só quero beijar na boca, sabe... Eu tô sendo sincera. Aí, a pessoa quer perder tempo com cara fechada. Eu tive um câncer que eu não sabia se eu ia morrer no dia seguinte. Por isso, eu não tenho paciência de ficar esperando que nem você pra ver como ele vai me tratar na festa. Não tenho paciência.

O professor de geografia, então, questionou o comportamento do brother:

- Para que esse drama? Por que ele fala que está tudo bem, se não está tudo bem?

Camilla, por sua vez, criticou as ações de Arthur:

- Te chamar de insuportável e chata não é tudo bem, não.

Por fim, Carla acabou entregando que o crossfiteiro havia rebatido essa questão:

- Mas, segundo ele, é porque eu chamo ele de marrento.

Enquanto isso, na festa?

Depois da DR do casal, todos os brothers acabaram se reunindo na festa, onde as polêmicas continuaram. No começo, Arthur acabou conversando com Camilla, João Luiz, Pocah e Sarah, o que não agradou Carla, que achou que o amado estava fazendo dela a nova vilã do programa.

Sarah, em conversa com Gilberto, acabou pedindo que o amigo deixasse de ser tão fechado e que interagisse mais com os demais confinados:

- Vamos fazer a política da boa vizinhança! Ninguém veio aqui para fazer amigo. Isso é um jogo e vale R$ 1,5 milhão.

Depois desse diálogo, o pernambucano acabou encontrando com Juliette na pista de dança, e afirmou que apesar de os dois estarem se estranhando no dia a dia do reality, ele está feliz que ambos chegaram tão longe:

- Oh, nós brigando ou não, fazendo cachorrada ou não, somos dois nordestinos indo longe.

A consultora de marketing, por outro lado, conversou com Carla Diaz e novamente pediu desculpas para a atriz pelo que falou dela enquanto a mesma estava no quarto secreto:

- Te admiro, sou muito sua fã. E desculpa por tudo e eu estou falando de verdade, você sabe que eu não gosto de fofoca, então, se eu falo é por que eu me importo muito. Desculpa, mesmo, por qualquer coisa que eu falei.

Outra coisa que chamou a atenção durante a noite foi uma brincadeira de Juliette com Fiuk. A paraibana brincou com o cantor que pegaria um dos doces disponíveis na festa para dar em sua boca e, em seguida, ameaçou dar um beijinho, fazendo com que o ator desviasse. Depois de ser provocada por Sarah, Juliette chegou a combinar com Fiuk que lhe daria um beijinho no nariz, mas desistiu afirmando ter medo.

Em conversa com Sarah sobre a situação, a morena afirmou que tem medo de magoar Thais, com quem Fiuk chegou a trocar alguns beijos, e que se realmente tivesse interesse no brother iria conversar com a amiga antes de qualquer coisa:

- Tu é doida? Se eu fizer um negócio desse, Thaís chora. Eu não tenho coragem. A menina gosta dele.

Polêmica

Talvez uma das maiores polêmicas da festa tenha sido uma declaração de Sarah sobre a pandemia da Covid-19. Em conversa com Arthur, a loira relembrou a fase de seleção do reality show, onde foi questionada sobre frequentar festas mesmo em meio a pandemia:

- Brigaram comigo durante o negócio lá porque eu tenho vários vídeos que não postaria no Instagram. Eu caí bêbada numa festa e ralei o queixo faltando duas semanas para a cadeira elétrica. E eu estava fazendo vídeo no hospital. Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você? Eu disse: uai, eu não tô sentindo nada. Posso falar? Eu não peguei Covid porque Deus me ama.

Saudades do Projota?

Durante a festa, Arthur não conseguiu segurar a emoção e acabou chorando ao lamentar a saída de Projota:

- Eu tô triste, cara. Não queria sentir isso de novo. São cinco semanas. Quando não eram meus amigos era eu, que estava lá [no paredão]. Só isso. Eu não aguento mais. Só isso. Quero ir embora. Tô de saco cheio. Todo mundo que estava do meu lado foi embora. Saco cheio dessa por** já.

Já perto do fim da festa, depois de exagerar na bebida, Arthur acabou protagonizando uma cena hilária ao deitar no meio da sala e conversar com um enfeite em forma de cachorro, que fica na mesa de centro, como se aquele fosse Projota:

- Qual é, Projota! Você é o moleque. Fala, Projota. Como vão ser os votos da semana cara? Fala, Projota. Olha pra mim, cara. Isso aí, olha aqui. Projota, Projota, eu tô muito louco, velho. Você me deixou na mão, velho. Você me deixou na mão, cara. Do nada você me deixou na mão. Barrigudinho, ó. Olha pra mim. Barrigudinho igual o Projota.

Mas, enquanto Arthur está sentindo falta do amigo, Carla Diaz acabou revelando que acreditou que com a saída do rapper seu relacionamento com Arthur ia melhorar. A atriz estava sendo consolada por Camilla, João Luiz, Juliette e Pocah na cozinha, quando acabou soltando a informação:

- Eu achei que com a saída do Projota, as coisas iriam melhorar, sabia?

A paraibana, então, afirma que a sister já havia feito tudo que estava ao seu alcance, e revelou que havia conversado com Arthur:

- Ele não tem nada para lhe dar. Isso não sou eu que estou dizendo, ele falou para mim, ele não tem o que lhe dar. O que você podia fazer, você já fez. Sua parte está mais do que feita.

Ufa! Altas emoções na festa dessa semana, não é mesmo? E agora: quais serão os rumos que o programa irá tomar?