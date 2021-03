México: conheça a belíssima região de Los Cabos

Todos os anos, celebridades do mundo inteiro, como Nicole Kidman, o clã Kardashian ou mesmo o magnata Jeff Bezos, escolhem Los Cabos, no México, como refúgio para se esconder das câmeras e desfrutar das águas cristalinas em frente ao Mar de Cortés. O destino conquista diferentes tipos de viajantes com suas paisagens exuberantes, mas também faz sucesso graças a atrações gastronômicas e resorts de luxo.

Nas margens do Oceano Pacífico, no noroeste do país, mais precisamente na Península de Baja California, é possível avistar o famoso Cabos San Lucas. Suas praias paradisíacas serviram de cenário para uma série de filmes famosos, como “Troia” e “Zohan: Um Agente Bom de Corte”, estrelado por Adam Sandler.

Apesar de ser o cartão-postal mais famoso do pedaço, o Arco de los Cabos divide os holofotes com outros atrativos locais. Entre os meses de novembro e abril, por exemplo, é possível observar baleias, que chegam às praias da região para ter seus filhotes.

Embora o destino tenha acomodações para todos os bolsos, o grande destaque fica por conta dos hotéis de luxo, como o Nobu Hotel Los Cabos. A propriedade, que faz parte da rede RCD Hotels e abriu as portas em 2019, une a filosofia japonesa ao espírito local do México para trazer um sentimento de serenidade absoluta por meio de diferentes detalhes que abraçam a construção e conseguem criar um templo de tranquilidade e descanso.

Um dos pontos fortes deste hotel é a gastronomia. Ele conta com uma sede do restaurante Malibu Farm, que oferece uma seleção da culinária local saudável, com itens orgânicos, trazendo o conceito da fazenda à mesa dos hóspedes e viajantes experientes. Além disso, o famoso chef Nobu Matsushisa tem um restaurante na propriedade. Sua comida de fusão japonesa é uma das mais aclamadas do mundo.

