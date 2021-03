O sonho deste pesquisador: voltar aos anos 60 e 70

Ademir Medici



13/03/2021 | 07:00



Romano é um dos historiadores do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol). Participa ativamente, e voluntariamente, das ações da Fundação Pró-Memória de São Caetano. E coleciona de presépios em miniatura a marcas de refrigerantes e cervejas com temas comemorativos ao futebol e às Copas do Mundo.

Um grande varal reuniria camisas da Sociedade Esportiva Palmeiras (seu time do coração), Associação Desportiva São Caetano (o Azulão), Seleção Brasileira e que registram clubes centenários. O varal teria 500 camisas.<Noutro varal, Pelé, “pelezista” que ele é: livros, revistas, jornais, posters, selos de correio nacional e do Exterior, fotografias, camisas e blusões personalizados, tudo que lembra Pelé.

Num terceiro varal, flâmulas, e não só as esportivas, um legado deixado a Luiz Romano pelo pai, o massagista e orientador de todas as horas Mário Romano.

Colecionador, pesquisador e memorialista, Luiz Domingos Romano torna-se uma fonte confiável em todas as ocasiões, o que lhe rendeu o honroso título de ‘Cidadão da História do bairro Oswaldo Cruz’, em São Caetano, iniciativa oficial da municipalidade.



Sonhos e lembranças



Volta no tempo – Se pudesse voltar no tempo gostaria de reviver a década de 1960, na área esportiva, para registrar in loco a história dos clubes de São Caetano.

É uma história muita rica. Infelizmente não deixou registros maiores. Muitos dos clubes que fizeram a alegria da várzea local não existem mais – nem mesmo a várzea, totalmente urbanizada.

Um retorno no tempo tornaria possível escrever um livro com base em fontes primárias, e não apenas na memória de alguns e em esparsos registros documentados.

Futebol no ABC – Lembro com muita saudade dos jogos de futebol que assisti no ABC entre os anos 60 e 70 reunindo várias equipes profissionais locais. Clássicos que se formaram e foram apagados pela poeira da história.

Cerâmica São Caetano x Volkswagen Clube

Saad EC x Aliança de São Bernardo

Transauto FC x Atlético Vila Alpina

Monte Alegre x General Motors EC

SE Irmãos Romano x Mercedes-Benz

Emoção – A exposição Mario Romano Massagista, Mãos que Fizeram História, iniciativa do Museu Histórico de São Caetano um ano após a partida do meu pai, em 2003.

Tudo ali estava: o acervo fotográfico, camisas, troféus, medalhas, diplomas que marcam a trajetória de 50 anos de um massagista, ao mesmo tempo competente e humano.

Mário Romano foi o massagista de inúmeras equipes, amadoras e profissionais. Foi o massagista da Seleção de Imprensa do Grande ABC, comandada pelo repórter Jurandir Martins, e do Escrete do Rádio, comandado pelo locutor Fiori Gigliotti.

Pingue-pongue



Nascimento – São Caetano, 13-3-1951.

Filiação – Mario Romano e Thereza Rocco Romano.

Esposa – Anna Macajen Romano.

Formação – Designer na área de projeto e embalagem, com pós-graduação em comunicação visual.

Carreira – Designer na Trol e na Colgate-Palmolive.

Empresa – LDRomano Design, nas áreas de criação, comunicação visual e artes gráficas.

Ídolos – O pai, Ayrton Senna e o Rei Pelé.

Padrinho no Memofut – Sérgio Miranda Paz, que o descobriu em 2014 num evento de futebol (é claro!) realizado no Sesc São Caetano. “Cada vez que participo das reuniões do Memofut, aprendo muito mais”.

Diário há meio século

Sábado, 13 de março de 1971 – ano 13, edição 1484

Manchete – Exército derruba o governo da Turquia

Santo André – Prefeitura anuncia que até o fim de julho de 1972 deverão estar concluídas as obras da Avenida Perimetral, que foram iniciadas em janeiro (de 1971).

São Caetano – Montes de lixos e águas paradas na Rua Antonio Gallo, paralela à Avenida Goiás e quase divisa com Utinga. “Eu duvido que o prefeito saiba que existe na cidade uma rua como esta”, declarou Mafalda Silvestre, que residia há quatro anos na via.

Mauá – Expedição de carteiras falsas de habilitação para motoristas é o novo escândalo da cidade, depois do derrame de diplomas falsos.

Em 13 de março de...

1921 – Verdadeiro porta-voz da Prefeitura de São Bernardo, Nicolau Antonio Arnoni respondia a uma queixa da má conservação da Estrada do Vergueiro, em carta publicada no Estadão. Para a história, Arnoni, que era jornalista, envia informações muito importantes, e esclarecedoras, um século depois.

- Não tem razão a reclamação a respeito da conservação da Estrada do Vergueiro. O reclamante confundiu a Vergueiro com o Caminho do Mar.

- A Estrada do Vergueiro é estadual, conservada pelo Estado.

Podem sobre ela transitar automóveis como carros, carroças, carretões e boiadas.

- O Caminho do Mar possui dois longos trechos apenas, e é propriedade particular.

- O primeiro trecho tem como ponto de partida a Cerâmica Sacomã, aquém do Ipiranga, finalizando na Vila de São Bernardo, logo na entrada da Rua Marechal Deodoro.

- O segundo trecho parte da extremidade oposta da Rua Marechal Deodoro e vai até a ponte do Rio Grande.

- Estes dois trechos, que facilitam a travessia São Paulo a Santos, recebem uma conservação especial, exclusiva para o trânsito automobilístico. Tanto assim que os automóveis que por aí transitam pagam 5$000 na ida e 5$000 na volta, sendo em dobro durante a noite.

1931 – Lançado o Jornal dos Sports, do Rio de Janeiro, fundado pelo jornalista Argemiro Bulcão e dirigido, a partir de 1936, pelo jornalista Mário Filho, hoje nome do Estádio do Maracanã. Ultima edição: 10 de abril de 2010.

1956 – Pelo II Pan-Americano de Futebol, no México, nova vitória brasileira: 7 a 1 sobre a Costa Rica. Os gols do Brasil foram marcados por Larry (3), Chinesinho (3) e Bodinho; Cordero fez o gol da Costa Rica.

A Seleção Brasileira era representada por jogadores do Rio Grande do Sul: Waldir, Oreco e Florindo; Enio Rodrigues, Odorico e Duarte; Luizinho, Bodinho, Larry, Andrade e Chinesinho.

Santos do Dia

- Nicéforo, o patriarca de Constantinopla

- Marianela García Villas.

Fundadora e presidente da Comissão dos Direitos Humanos de El Salvador.

Foi assassinada pelo Exército em 1983. Tinha 34 anos de idade.

EUFRASIA (380-420). Viveu na Ásia Menor

Municípios Paulista

- Hoje é o aniversário de Sarapuí, criado pela lei provincial número 11, de 13 de março de 1872, quando se desmembra de Itapetininga. Extinto em 1931, é recriado em 1937. Seu nome significa ‘Rio do peixe-espada’.