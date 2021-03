Fãs ficam chocados com morte de personagem em Grey's Anatomy e ator comenta: - Sabia desde o começo da temporada

12/03/2021 | 17:11



De novo? Mesmo após 17 temporadas, Grey's Anatomy continua matando os nossos personagens favoritos! E na última quinta-feira, dia 11, não foi diferente...

Na última noite, a ABC transmitiu um crossover entre as séries Station 19 e Grey?s Anatomy, ambas criadas por Shonda Rhimes, e o episódio abordou a morte do nosso querido médico Andrew DeLuca, que foi esfaqueado e morto por uma criminosa que faz parte de um esquema de tráfico humano. Assim como Derek Shepherd e George O'Malley, DeLuca morreu como um grande herói - mas os fãs não gostaram muito de ter que se despedir do personagem.

No Twitter, Krista Vernoff, atual showrunner da trama médica, explicou o motivo de por trás da morte de DeLuca.

Giacomo trouxe tanto talento e tanto coração no papel de Andrew DeLuca. Nós, de Grey's Anatomy, estamos em luto pela morte do personagem, assim como todos vocês. Giacomo o interpretou de forma tão linda, e o levou em uma jornada tão poderosa - de um interno, a um romântico, a uma crise de saúde mental, e novamente de volta. Giacomo continua um membro da nossa família, não só na perpetuidade, mas mais do que nessa temporada. Vocês o verão novamente. Como ator e como diretor. Essa é uma história obrigatória de ser contada. Mas às vezes roteiristas ficam em luto com suas histórias, assim como vocês. Este é um exemplo disso. Obrigada, Giacomo, por sua performance, seu talento, sua graça.

Com toda a repercussão, o próprio Giacomo Gianniotti decidiu se manifestar no Twitter.

Tantas coisas que eu poderia dizer... mas o que vem à mente é obrigado. Obrigadao a todos os fãs que amaram DeLuca tanto quanto eu. Contar a história dele foi e será uma das grandes honras da minha vida. Obrigado.

Em entrevista ao site Deadline, o ator contou um pouco mais sobre a morte de seu personagem, revelando que já sabia do seu cruel destino desde o início da 17ª temporada.

- [Descobri] depois dos primeiros episódios. Fui chamado pelos produtores executivos, pela showrunner Krista Vernoff e a diretora Debbie Allen. Eles disseram Hey, estamos pensando bastante, e sentimos que existe a oportunidade de contarmos uma história muito, muito linda, que irá ajudar muitas pessoas. A história era baseada no tráfico humano, que abordamos na temporada passada e foi muito bem, e todo mundo se conectou com aquela trama, porque o tráfico humano é um problema mundial tão grande, mas principalmente nos Estados Unidos, acho que a Califórnia, onde eu vivo agora, é o número um. É um problema muito grande, então eu não fiquei surpreso em como aquele episódio foi focado nisso, e em como foi tão importante, tão bem recebido pelos fãs.

De acordo com Giacomo, a relevância do tema fez toda a diferença na trajetória de DeLuca.

- Tivemos que parar por causa da Covid, então não tínhamos encerrado essa história. Então, quando voltamos no dia 17 de junho, eles pensaram que seria ótimo trazer isso de volta e finalizar. E se pudéssemos pegar a mulher que traficou aquela jovem, e se DeLuca salvasse o dia, mas perdesse a sua vida no processo, e se ele morresse como um herói salvando todas essas pessoas e todas essas crianças que potencialmente seria traficadas, mas agora não irão porque os traficantes foram pegos? E eu pensei que era uma história linda, pensei que era uma forma linda do personagem sair, como um herói. Nós nos juntamos rapidamente, trabalhamos em como seria o episódio, quando seria, mas minha resposta foi Com certeza. Eu estou na série há seis anos, sete temporadas. É definitivamente um longo tempo, e eu sou um cara jovem. Então, foi a hora certa para sair, e estou feliz que Krista e Debbie e todos os roteiristas fizeram um trabalho tão bom ao contar essa história. Acho que fará justiça para muitas pessoas e ajudará muitas outras.

E dá para acreditar que ninguém do elenco sabia dessa morte?

- No começo foi estranho. Senti que tinha um segredinho sujo, porque ninguém do elenco - e ninguém no set - sabia disso. Foi muito, muito entre eu, Krista e Debbie Allen, e alguns dos produtores e roteiristas, mas conforme íamos chegando na data, o resto do elenco era informado, então foi muito emocionante, porque senti que o segredo foi revelado. Todos sabiam, e todos estavam, claro, muito tristes. Eu estou trabalhando com essas pessoas há sete anos agora, às vezes brincamos que passamos mais tempo juntos do que com nossos familiares. Antes da Covid, nós fazíamos 12 horas por dia, antes, dez. Passamos muito tempo um com o outro, e embora tenha sido uma linda experiência e que eu esteja feliz em sair dessa forma, com essa história tão bonita, que acredito que ajudará tanta gente, óbvio que estou triste em deixar todos os meus queridos amigos.

O artista declarou que sentirá bastante falta de todos os seus colegas na trama, mas mais do que isso.

- Grey's Anatomy é muito mais que uma série de televisão, tem um impacto global muito grande. Então eu também sentirei falta disso, ser parte disso, ser uma pequena parte do como a vida de tantas pessoas mudou por causa do seriado. A outra parte é que tantas pessoas - especialmente agora, que a trama está no ar por 17 temporadas -, tantas pessoas me disseram que começaram na profissão médica por causa de Grey's Anatomy. Isso é estrondoso.

Por fim, Giacomo fez questão de enaltecer o seu personagem.

- Foi uma época incrível. Ele era tão focado e pró-ativo, mas tão problemático ao mesmo tempo, por causa de seus problemas psicológicos. Ele era tão corajoso, sempre o achei muito corajoso. Tudo que ele fazia, mesmo quando ele estava sofrendo por dentro, o transformou em uma alma corajosa, e eu nunca o esquecerei. Eu amo esse cara. Estou triste de não poder interpretá-lo mais.

A gente também fica bem triste, viu, Giacomo? Isso não é justo!