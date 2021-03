Câmara reelege comissão e coloca Córdoba na presidência

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/03/2021 | 00:11



A Câmara de São Caetano elegeu, pela segunda vez, os vereadores que irão integrar a comissão de finanças e orçamento da casa. O tucano Daniel Córdoba ficará na presidência do bloco. A nova composição do grupo partiu após decisão judicial que concedeu vaga a parlamentar do PSD no setor.

A comissão será formada, portanto, além de Córdoba, por Ubiratan Figueiredo (PSD), Beto Vidoski (PSDB), Thai Spinello (Novo) e Gilberto Costa (Avante). Logo após reunião do bloco, Córdoba foi eleito ao comando e Ubiratan, ao posto de vice-presidente.

O grupo teve que ser reformulado após pedido do diretório municipal do PSD e dos vereadores da legenda César Oliva e Ubiratan ser acolhido pela Justiça, por meio da magistrada Daniela Anholeto Valbao, da 6ª Vara Cível de São Caetano. A juíza entendeu que a Câmara teria que inserir um parlamentar da legenda para respeitar o princípio constitucional de paridade partidária.

Durante a primeira eleição do bloco, o vereador Caio Salgado (PL) foi eleito presidente da comissão, superando o nome do Paço, mesmo após a liderança de governo ter indicado Córdoba para a função. O movimento se deu à revelia das tratativas feitas pelo prefeito Tite Campanella (Cidadania). Na segunda rodada, entretanto, o parlamentar do PL ficou de fora do grupo, frustrando a iniciativa.

“A política é feita de diálogo, sabedoria e construção, sem deixar os aliados para trás. Mas em grupo tudo se reconstrói. Nossa comissão exercerá papel determinante de gestão do dinheiro público em tempos difíceis e dará viabilidade para projetos que combatam a (pandemia de) Covid-19”, argumentou Córdoba. “Vamos dar espaço, também, para políticas públicas de apoio ao comércio e trabalhadores de São Caetano”, emendou o tucano.

Ainda durante a construção da comissão, a vereadora Suely Nogueira (Podemos), que foi eleita para compor o bloco, decidiu renunciar à sua vaga uma semana depois que a Justiça de São Caetano determinou a reformulação do bloco. A parlamentar encaminhou carta de renúncia à mesa diretora alegando motivos pessoais.

Procurado, Caio Salgado não retornou aos contatos da equipe do Diário para falar da situação.