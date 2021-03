Produção de veículos despenca em fevereiro e liga sinal de alerta

Leo Alves

10/03/2021



Na última sexta-feira (5), a Anfavea divulgou seu balanço mensal sobre a indústria automobilística do Brasil. E o resultado não foi nada animador, já que a produção de veículos sofreu uma forte queda em fevereiro.

Somando todos os setores, a queda foi de 3,5% em relação a fevereiro de 2020. Foram fabricados 197 mil veículos durante os 28 dias do segundo mês de 2021. Este é o pior fevereiro desde 2016, o que liga o sinal de alerta para o setor.

Produção de veículos despenca

Segundo o presidente da Anfavea Luiz Carlos Moraes, o principal desafio das fabricantes brasileiras tem sido em retomar o ritmo normal de produção. “Muitas das nossas montadoras trabalharam até durante o Carnaval para tentar recompor os baixos estoques e compensar alguns atrasos e paradas por falta de insumos, mas ainda há muita dificuldade de retomar o ritmo normal de funcionamento das fábricas”, explica.

Para Luiz, o resultado negativo nos dois primeiros meses do ano ainda não significa que 2021 será um ano de baixas para o setor automobilístico, mas a situação é preocupante. “Temos duas crises se agravando. A sanitária é a que mais preocupa, pois vem ceifando cada vez mais vidas de brasileiros. A crise conjuntural, consequência da primeira, vem desorganizando toda a cadeia global de fornecimento e provocando gargalos e paradas cada vez maiores nas fábricas. A tudo isso se soma a fragilidade estrutural do ambiente de negócios no Brasil, que reduz nossa competitividade em nível internacional, e que não vem sendo devidamente atacada pelas várias esferas do poder público. Tudo isso gera um horizonte absolutamente nebuloso para o planejamento estratégico das empresas, e isso vale para todos os setores da economia”

Caminhões em alta

Se a média da indústria foi negativa, ao menos o setor de caminhões tem motivo para celebrar. Em fevereiro, foram produzidos 11,8 mil unidades, número 37,9% maior que em janeiro e 29,3% superior a fevereiro de 2020.

Neste primeiro bimestre, o setor de caminhões teve alta de 24,9% na produção, 11,8% nas vendas e 85,9% nas exportações, em relação aos números de janeiro e fevereiro do ano passado.