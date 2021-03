Carros PCD 2021: veja as opções que restaram abaixo dos R$ 70 mil

Leo Alves

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



A situação dos carros PCD está complicada no Brasil. Na última semana, a MP 1.034/2021, que foi publicada no Diário Oficial na segunda-feira (1), determina que o preço limite seja de R$ 70 mil para que haja a isenção de IPI desses veículos. Esse valor já era o teto para que o ICMS se tornasse isento. Por conta disso, era comum que houvesse versões específicas de carros médios e SUVs compactos destinadas ao público PCD abaixo dos R$ 70 mil.

Porém, como tem se tornado cada vez mais caro produzir no Brasil, essas versões começaram a desaparecer do mercado. A solução encontrada pelas fabricantes foi começar a oferecer versões acima dos R$ 70 mil com descontos especiais, já que ao menos haveria a isenção do IPI. Com a nova MP, essa alternativa deixa de ser válida, o que pode decretar o fim da oferta dos carros PCD no Brasil.

Carros PCD 2021

Para mostrar como a situação se tornou complicada, o Garagem360 levantou quais são os modelos novos vendidos no Brasil que estão abaixo dos R$ 70 mil, para terem a isenção de ICMS e IPI. São apenas sete modelos, mas eles correm sério risco de extinção, já que podem ultrapassar o teto máximo em breve. Confira os modelos abaixo, bem como a relação dos principais equipamentos disponíveis.

Caoa Chery Tiggo 2 EX AT – R$ 68.690

Foto: Divulgação/Caoa Chery Caoa Chery Tiggo 2

O modelo da empresa sino-brasileira é equipado com o motor 1,5l flex de 115 cv e 14,9 kgfm de torque. A transmissão é uma automática de quatro marchas. De série, essa versão é equipada com os seguintes itens:

Direção hidráulica;

Ar-condicionado;

Travas elétricas;

Rodas de liga leve de 16 polegadas;

Freios a disco nas quatro rodas;

Computador de bordo;

Banco traseiro bipartido.

Chevrolet Onix e Onix Plus Turbo AT – R$ 65.390 e R$ 68.390

Foto: Divulgação/Chevrolet Chevrolet Onix e Onix Plus

A dupla de carros mais vendida da Chevrolet traz nesta versão o motor 1.0 turbo de 116 cv e 16,8 kgfm de torque, que é acoplado ao câmbio automático de seis marchas. Veja os principais equipamentos a seguir:

Direção elétrica;

Ar-condicionado;

Seis airbags;

Assistente de partida em aclive;

Computador de bordo;

Volante multifuncional;

Trava elétrica;

Vidro elétrico nas portas dianteiras;

Rádio com Bluetooth.

Honda City e Fit Personal – R$ 68.190

Foto: Divulgação/Honda Honda Fit

A dupla da Honda é uma das poucas que ainda dedicam uma versão exclusivamente para o público PCD. Os dois são equipados com o motor 1,5l de 116 cv e 15,3 kgfm de torque. O câmbio é o automático do tipo CVT. Veja os equipamentos a seguir:

Direção elétrica;

Ar-condicionado manual;

Computador de bordo;

Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control)

Vidros elétricos;

Faróis com acendimento automático;

Rodas de aço de 15 polegadas sem calotas.

Foto: Divulgação/Honda Honda City

Renault Logan Zen 1.6 CVT – R$69.190,00

Foto: Divulgação/Renault Renault Logan

A Renault só vende o Logan com câmbio CVT para a modalidade PCD. Os demais consumidores só podem comprar o carro com a transmissão manual. No caso da versão Zen PCD, a transmissão automática trabalha em conjunto com o motor 1,6l SCe de 118 cv de potência e 16 kgfm de torque. Abaixo, veja os principais equipamentos do modelo.

4 Airbags e isofix;

Ar-condicionado;

Assistente em rampas;

Controle de Estabilidade;

Direção eletro-hidráulica;

Media Evolution (Apple Carplay e Android Auto);

Roda 16 polegadas Flexwheel;

Sensor de estacionamento;

Vidros elétricos one touch.

VW Gol 1.6 MSI – R$ 69.930

Foto: Divulgação/VW Volkswagen Gol

O veterano da Volkswagen é atualmente o único modelo da empresa que se enquadra no teto dos R$ 70 mil, mas por pouco, já que seu preço está no limite. Ele é equipado com o motor 1.6 MSI de 120 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. A transmissão é a automática de seis marchas. Confira abaixo os principais equipamentos.