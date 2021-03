Marjorie Estiano relembra trauma durante a novela A Vida da Gente: - Me deparei com a possibilidade real da morte

10/03/2021 | 11:10



Na última terça-feira, dia 9, as atrizes Marjorie Estiano e Fernanda Vasconcellos participaram do programa Conversa Com Bial. As artistas falaram sobre a novela A Vida da Gente, que está sendo reprisada pela Rede Globo após dez anos de sua exibição original.

Na entrevista, Marjorie relembrou uma experiência difícil que enfrentou ao gravar uma cena da novela. As duas atrizes estavam embaixo d'água na encenação, mas a atriz revelou que teve falta de ar e achou que iria morrer:

- Essa cena ficou realmente marcada para o resto da minha vida. Porque eu tive uma experiência de me deparar com a possibilidade real da morte. Eu não nado, sei boiar mais ou menos. E a gente estava atuando dentro de um carro, submerso, vestidas até o pescoço.

A atriz comentou que viveu uma situação terrível:

- A cena era de muita tensão, isso já consome todo o nosso ar. Não ter controle sobre o ar que entra ou que não entra, fora da água já é difícil, dentro da água é terrível, é um pesadelo.

Marjorie Estiano ainda disse que tentou avisar o rapaz que estava próximo à gravação para prestar ajuda se as atrizes precisassem, mas que ele não estava no local combinado antes:

- Nunca pensei que eu ia pensar: Agora minha preocupação é pegar o ar. Eu tenho que contar com essa pessoa pra poder respirar! Eu tentei fazer a cena e acabou meu ar. Eu fiz um sinal que era um sinal visual [...] E virei pro lugar onde a gente tinha combinado que o rapaz ia ficar. E ele não estava. Eu olhei para um lado, pro outro, voltei pra mim e falei: Cara, que estupidez. Eu vou morrer assim. Assim que a gente pode morrer. Do nada.

Sobre o caso, Fernanda Vasconcellos afirmou:

- Eu sabia que ela estava tensa, mas não tinha ideia que ela estava passando por isso. Eu nunca imaginei que a minha irmã estava passando por isso, disse, em referência à trama da novela, na qual as duas interpretavam irmãs.