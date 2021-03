Frases como ‘é homem ou mulher?’ colocam mulheres trans em lugar de desumanização

Espaços

A visibilidade trans vem sendo construída nos vários campos de atuação e aos poucos ganhando legitimidade nas diversas esferas da sociedade. A artista Alice Marcone, cantora, atriz e roteirista, de 26 anos, começou sua transição durante a faculdade, quando tinha 18 anos.

A cantora faz parte de um movimento recente na música sertaneja, o “queernejo”. A vertente artística se ampara no caminho aberto pelo “feminejo”, que canta a força e as dificuldades das mulheres, para trazer ao público a perspectiva LGBTQIA+ dentro de um movimento musical bastante marcado por discursos machistas e homofóbicos.

“Eu faço muita questão de pautar minha perspectiva de mulher trans de um modo que traga certa universalidade, de um feminino com o qual qualquer mulher se identifique”, afirma a cantora. Ao passo que ganha notoriedade no meio sertanejo, Alice conta que lida também com o desconforto no tratamento que recebe dos homens. “Mesmo em comentários supostamente elogiosos, dá para perceber que são transfóbicos. Não me agrada quando me perguntam como eu consigo ser tão feminina ou coisas do tipo. Nessas situações meio assediosas eu me finjo de tonta, de que não sei o que está acontecendo”, relata.

Mercado

O campo do trabalho é um lugar onde as pessoas esperam ser acolhidas, mas é consenso que a mudança é um processo que leva tempo. A internacionalista Alexandra Saphyre de Oliveira, de 52 anos, é mulher trans redesignada há mais de 10 anos. Ela conta que já vive a realidade de um mercado preocupado em incluir pessoas trans, mas ainda se vê longe de ser reconhecida e plenamente respeitada como mulher, sem a necessidade de um sufixo para acolhê-la dentro do universo feminino.

“Eu me formei internacionalista pela Universidade Federal do ABC, pratico inglês, francês, italiano e espanhol diariamente, e o máximo que consegui como emprego foi ser recepcionista terceirizada”, conta. Alexandra levanta ainda um outro aspecto da inclusão linguística, que é a continuidade desse acolhimento para além do processo seletivo ou da integração de uma ou um novo funcionário. “O que eu percebo é que algumas empresas pretendem ganhar pontos juntos a opinião pública, se projetando como inclusivas. Uma empresa para a qual trabalhei colocou uma meta para contratação de uma recepcionista trans, mas quando eu me recusei a ser apresentada com base nesta característica, senti uma certa resistência por parte da empresa”, afirma.

Com foco em garantir um ambiente de trabalho inclusivo para pessoas transvestigêneres e não binárias, o aplicativo de idiomas Babbel, inspirado pela TransEmpregos, criou o ebook Orientações para a Inclusão Linguística de Pessoas Trans, assinado pela doutora em Linguística e pesquisadora da Universidade de Birmingham (Reino Unido), Carmen Rosa Caldas-Coulthard. O material, já foi acessado por cerca de 3 mil corporações e tem como principal objetivo fornecer informações e repertório para a evolução das políticas de inclusão corporativas.

“A adequação linguística pode ser feita no dia a dia das empresas com ferramentas simples, como uma indicação na assinatura de email a respeito de como ela ou ele prefere ser tratade”, explica Camila Irmer. “As orientações linguísticas partiram de uma pesquisa profunda sobre linguagem inclusiva e engenharia linguística. O Dia Internacional da Mulher é um ótimo momento para avaliar o quanto nós, mulheres, também somos responsáveis por fazer a sociedade mais inclusiva. Nós podemos sim ser mais acolhedoras e respeitosas com todas as mulheres – inclusive as mulheres trans”, finaliza a especialista.