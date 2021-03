Grande ABC disponibiliza 344 chances de emprego

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



07/03/2021



Quem procura por emprego nesta semana pode consultar uma das 344 vagas disponibilizadas no Grande ABC.

A Sono Quality dispõe de 18 vagas em São Bernardo para atuar nas áreas comercial, marketing, TI e comunicação (imprensa). Para marketing, é pedido experiência na função de analista de pesquisa e desenvolvimento de produtos e conversação em inglês e mandarim são desejáveis. Também há chances para coordenador de e-commerce, analista de marketing digital e especialista em marketing digital.

Na área comercial, há oportunidade para representantes comerciais e também coordenador de televendas, auditor de teleatendimento. Na comunicação, há vaga para assistente de assessoria de imprensa.

Para se inscrever, basta enviar currículo para recrutamento@sonoquality.com.br ou deixar na empresa, situada à Rua General Isidoro Dias Lopes, 365, Pauliceia. Ou, ainda, se manifestar pelo LinkedIn @sono_quality.

“A demanda crescente do consumo de colchões no Brasil no último trimestre de 2020 e no primeiro de 2021 estimulam as contratações. Só o modelo ‘casal’ cresceu, em média, 80% a mais que comparado ao ano anterior. A pandemia fez o brasileiro ficar mais em casa e, com isso, rever o conceito de que colchão não precisa de troca”, justifica Ricardo Eloi, CEO da Sono Quality. “Os modelos tecnológicos ganharam ainda mais espaço, associando massagens, zero bactéria (fórmula norte-americana que protege por 12 meses o colchão de vírus, ácaros e bactérias), íons (diminuindo a radioatividade de TV e aparelhos eletrônicos e até ozonioterapia para melhorar a qualidade de vida do consumidor através do sono.”

A Via Varejo tem dez oportunidades para PCDs (Pessoas com Deficiência) atuarem em lojas da Casas Bahia e do Ponto Frio em São Caetano, Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema. As chances são para início imediato e os selecionados irão atuar em variadas posições. O regime é CLT, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo (de preferência), disponibilidade para trabalhar em escala 6x1, experiência em atendimento com cliente e o laudo médico com CID atualizado. Interessados podem se cadastrar em https://viavarejo.gupy.io/, no banco de currículos.

CENTROS PÚBLICOS

Dentre os centros públicos, a maior parte dos postos, 226, é capitaneada pelo Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), onde as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo uma ficha com todos os dados, seu currículo e pode, inclusive, anexar documentos, certificados de formação e foto. O portal permite ainda que as empresas cadastrem oportunidades, também de forma gratuita. Após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados a empresas, para fazer entrevistas.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 15 postos de trabalho, a exemplo de três posições para auxiliar de limpeza, duas para auxiliar de escrituração fiscal e duas para pedreiro. Interessados devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires reúne 31 chances, destaque de dez vagas para técnico de redes (telecomunicações), dez para técnico em fibras ópticas e três para vendedor de serviços externos. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

Em Mauá, das seis oportunidades disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), duas são para eletricista instalador, duas para técnico de informática e uma para técnico em redes de computadores. Lista com todas as funções está no site da Prefeitura, em Bolsa de Empregos.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com dez postos de trabalho, sendo três para auxiliar administrativo e duas para auxiliar de manutenção predial. Inscrições são feitas pelo Emprega Brasil.

Em Diadema, o CPETR disponibiliza oito vagas, sendo quatro para auxiliar de limpeza e uma para operador de torno automático.Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

COM SALÁRIO

A Luandre conta com 20 postos nesta semana. Destaque para funções de comprador sênior (salário de R$ 7.300 a R$ 7.400) e analista de suprimentos (R$ 5.900 a R$ 6.100). Cadastro é feito pelo site candidato.luandre.com.br ou aplicativo, disponível nas plataformas iOS e Android.