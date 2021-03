Netflix confirma remake da novela teen 'Rebelde' para 2022

Do Diário do Grande ABC



07/03/2021 | 00:01



A Netflix confirmou que está produzindo remake da novela teen Rebelde. Em 2018, o streaming comprou os direitos do programa argentino Rebelde Way (que serviu de base para a popular versão mexicana, a mais famosa) e, na semana passada, revelou que sua série começou a ser gravada.

A brasileira Giovanna Grigio (conhecida por participar de programas como Chiquititas, Malhação e As Five), de 23 anos, e Mauá, fará parte do elenco principal, mas ainda não foi revelado qual personagem ela irá interpretar no seriado.

Nomes de mexicanos, colombianos e argentinos também já foram anunciados. Não se sabe se atores ou figuras da atração original farão parte da história.

A nova geração de Rebelde tem estreia programada para 2022, ainda sem data definida.