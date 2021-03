O que são os dentes caninos?

Luís Felipe Soares



07/03/2021 | 00:01



Os dentes caninos têm a missão de lidar com alimentos mais resistentes. Eles são responsáveis por furar, rasgar e cortar itens, principalmente os considerados fibrosos, ou seja, que são formados por muitas fibras. O processo de trituração da comida conta com o máximo possível de ajuda desse grupo, sendo que, sem ele, outros dentes precisam realizar o trabalho de deixar a comida em pequenos pedaços para ingestão e acabam sobrecarregados, podendo até fazer com que a mastigação não seja feita de uma maneira correta.

Dentro da dentição humana adulta completa, formada por 32 estruturas, existem quatro itens do tipo. Dois ficam localizados na arcada superior (parte de cima) e os outros dois, na arcada inferior (parte de baixo). O nome faz referência aos cachorros, uma vez que se trata de um dente bem característico desse tipo de animal. Chamam a atenção por serem os mais compridos e pontiagudos da formação bucal, tendo maior desenvolvimentos em animais carnívoros, incluindo o ser humano.

Há pessoas que possuem a estrutura muito mais pontuda do que o comum, mas não se deve lixá-los. O formato é importante no momento em que protegem todo o conjunto dentro da boca, com superiores acolhendo os inferiores e os debaixo evitando possível ranger dos dentes em certa movimentação lateral. Qualquer queixa sobre o assunto deve ser levada para um dentista.

O nascimento dos caninos geralmente ocorre a partir dos primeiros 16 meses de vida do bebê, mas ainda de forma não definitiva, com os permanentes aparecendo perto dos 10 anos. Claro que alguns problemas podem surgir no processo de erupção. Estima-se que cerca de 3% da população apresente cenário no qual esse dente permanece dentro da gengiva no período que já deveria aparecer. Fatores como falta de espaço no arco e obstáculo de outro no lugar estão na lista de complicações, com a análise e o tratamento de médico especialista sendo necessário.

Os dentes posteriores (molares e pré-molares) e os caninos são os que têm maior composição de dentina, tecido que fica mais interno e responsável pela coloração amarelada, e menor quantidade de esmalte (tecido de onde vem o tom branco). Em meio a um tratamento de clareamento, são os que demoram a apresentar resultados.

Natural do Sudeste da Ásia, a pantera-nebulosa-de-bornéu é conhecida por ter os maiores caninos superiores do mundo em proporção ao tamanho da cabeça

Os caninos também são relacionados aos vampiros, figuras sobrenaturais criadas em lendas que usariam os dois dentes da parte de cima para morder as vítimas no pescoço e sugar seu sangue, além de transformar o indivíduo em vampiro

Consultoria de Maria Geovânia Ferreira, dentista integrante da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia.