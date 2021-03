5 passeios imperdíveis em Cancún, no México

Redação

A palavra Cancún logo traz à cabeça praias de areias brancas banhadas por águas azul-turquesa de encher os olhos. A cidade mexicana, porém, tem uma série de outras atrações, como parques temáticos, resorts e baladas, e ainda serve de base para passeios imperdíveis pelos arredores.

Divulgação Hard Rock Hotel Cancún

Passeios imperdíveis em Cancún

O Hard Rock Hotel, um dos hotéis mais badalados da região, separou alguns passeios imperdíveis em Cancún mais desejados por seus hóspedes. Confira a lista:

Xcacel

A praia de Xcacel oferece contato íntimo com a natureza. Trata-se de um lugar tranquilo da Riviera Maia, onde é possível tomar sol na areia branca e nadar no coração da selva mexicana. O local conta ainda com um cenote de águas frias e translúcidas. Por não ter restaurantes por perto, recomenda-se ir preparado com a própria comida e bebida.

Tulum

Tulum, uma pequena vila de pescadores na Riviera Maia, oferece aventuras como tirolesa, quadriciclos e passeios arqueológicos. Lindo, o lugar tem ruínas de frente para a praia. Quem puder esticar a noite por lá encontra bares, restaurantes e boates à beira-mar.

Playa del Carmen

A apenas 40 minutos de Cancún, Playa del Carmen é uma pequena cidade com luxuosos clubes de praia, lojinhas, restaurantes, bares e boates. Tudo está situado ao longo de sua famosa Quinta Avenida, que tem decoração em estilo mexicano.

Isla Mujeres

Isla Mujeres tem uma das praias mais lindas da região. A sugestão é alugar um carrinho de golfe e visitar Punta Sur e Playa Norte, para ver o pôr do sol. Está localizada a 15 minutos de Cancún, e a única maneira de chegar lá é pegar uma balsa em Puerto Juárez ou na Zona Hoteleira.

Holbox

Com clima típico caribenho, Holbox é o destino perfeito para quem quer colocar os pés na areia e se deixar levar por uma deliciosa gastronomia, clima de festa e paisagens de encher os olhos.

Onde ficar em Cancún

O Hard Rock Hotel Cancún é uma das boas opções de hospedagem em Cancún. O hotel all inclusive tem 601 luxuosos apartamentos, piscinas, spa, Kids Club, shows noturnos e um calendário recheados de atividades diárias.

