astro de reality show norte-americano, Lance Waldroup morre aos 30 anos de idade

05/03/2021 | 09:10



No dia 4 de março foi informado pelo site The Wrap que o astro de reality show norte-americano Lance Waldroup morreu aos 30 anos de idade no dia 25 de fevereiro.

O empresário, conhecido pelo reality Destiladores, que mostra a produção de bebidas alcoólicas caseiras, foi encontrado sem vida na casa que dividia com a mãe no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

- Ficamos tristes em saber da perda de Lance Waldroup. Ele foi um destilador aventureiro que apareceu ao lado de seu pai durante as primeiras temporadas de Destiladores. Lance estava sempre procurando levar suas receitas saborosas a outros patamares. Ele fará muita falta. Nossos pensamentos e orações estão com sua família neste momento difícil, afirmaram os produtores do programa em um comunicado público divulgado pelo mesmo veículo.