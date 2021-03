Sabrina Sato revela a primeira mensagem que enviou para Duda Nagle: - E aí, Duda, quando a gente vai transar?

04/03/2021 | 16:10



Sabrina Sato fez diversas revelações no quadro Salada Sato, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 3, em seu canal no YouTube. Em conversa com Lexa, Jojo Todynho e Gabi Martins, a apresentadora contou que foi ela quem deu o primeiro passo em seu relacionamento com Duda Nagle - mas que sua abordagem foi um pouquinho direta demais...

- Quem mandou a mensagem para o Duda fui eu. E eu com essa minha cara de japonesa, de quem está tranquilinha... Eu mandei E aí, Duda, quando a gente vai transar? Aí eu mandei assim em seguida Quer dizer, treinar! Foi o corretor automático... Até hoje ele acha que foi o corretor automático, só que eu mandei de propósito. Aí ele KKKKK quando você quiser treinar, a gente treina. Quando você quiser... a gente faz também. Aí ele falou assim Freud explica, e mandou o celular dele.

Apesar de ter conseguido o que queria, Sabrina decidiu não continuar com o papo.

- Aí eu falei assim Gente, já fui muito direta, mandei logo um transar. E deixei ele no vácuo. Não mandei nem mensagem no WhatsApp e nem nada. Aí depois de um tempo ele começou a me mandar [mensagem].

A artista, que confessou já ter mandado nudes, ainda refletiu sobre a sua postura caso entrasse em um reality show hoje em dia.

- Se eu fosse agora para um reality show, acho que eu andaria pelada também.

E falou sobre uma situação chata que viveu com um paparazzi enquanto ainda estava grávida de Zoe, sua primeira filha com Duda.

- Eu estava tomando sol com os peitos de fora, porque falavam que era bom para os bicos do peito. E eu nunca vi paparazzi aqui em São Paulo, é super tranquilo, ainda mais em apartamento... Estava tomando sol, com aquela barrigona, de um jeito que eu nunca queria ter sido fotografada. E fui fotografada, soltaram as imagens e tudo. Nem processei, só pedi para tirar. Mas é muito chato isso, porque era um momento muito íntimo.