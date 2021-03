Carros usados: os 20 modelos mais vendidos em fevereiro

Leo Alves

Se no mercado de novos o Chevrolet Onix domina, nos usados é o VW Gol quem lidera com folga. Os dados da Fenabrave revelaram que o modelo foi o mais vendido entre os carros usados em fevereiro. Em segundo e terceiro, outros velhos conhecidos: a dupla Palio e Uno, que dividiram as lojas da Fiat por anos.

Carros usados e as diferenças para o mercado de novos

Diferentemente do que acontece com os carros novos, que tem sido cada vez mais dominado pelos SUVs, o de usados ainda tem diversos modelos compactos entre os mais vendidos. Entre os 20 melhores colocados, 11 são hatches pequenos. Além deles, há dois sedãs compactos e duas picapes compactas. O único utilitário esportivo que aparece na lista é o Ford EcoSport, justamente na vigésima posição.

Ranking dos 20 carros usados mais vendidos

A seguir, confira o ranking dos 20 carros usados mais vendidos em fevereiro de 2021. Assim como na lista dos novos, a lista inclui as picapes, já que a Fenabrave classifica esses veículos como utilitários.

Volkswagen Gol: 68.562 unidades Fiat Palio: 42.424 unidades Fiat Uno: 39.711 unidades Chevrolet Celta: 25.296 unidades Fiat Strada: 25.029 unidades Chevrolet Onix: 22.447 unidades Volkswagen Fox: 21.733 unidades Toyota Corolla: 20.213 unidades Ford Ka: 19.595 unidades Ford Fiesta: 19.392 unidades Chevrolet Corsa: 19.349 unidades Volkswagen Saveiro: 18.012 unidades Fiat Siena: 17.777 unidades Hyundai HB20: 16.129 unidades Chevrolet Classic: 15.582 unidades Honda Civic: 14.888 unidades Renault Sandero: 14.644 unidades Chevrolet Prisma: 13.185 unidades Chevrolet S10: 13.011 unidades Ford EcoSport: 12.572 unidades

