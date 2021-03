Vereador de Ribeirão, Lau troca socos com moradores no Jd.Caçula

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



02/03/2021 | 17:02



Vereador em primeiro mandato de Ribeirão Pires, Lau Almeida (PSDB) se envolveu em uma confusão que chegou a agressões na noite de domingo (28) no Jardim Caçula. Segundo o tucano, o entrevero surgiu depois de ele reclamar com pessoas que frequentavam uma casa sobre som alto.

O parlamentar estava em frente a uma adega quando passou a discutir com alguns homens que também estavam na frente do estabelecimento. Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram o vereador discutindo com um homem e trocando socos e chutes com um grupo de jovens. O vereador chegou a registrar BO (boletim de ocorrência) da Delegacia de Ribeirão.

Nas imagens, vereador e os jovens aparecem em discussão acalorada, quando uma briga generalizada toma conta da situação. Algumas pessoas que acompanhavam o embate tentam apartar a confusão, mas não obtêm sucesso. Em dado momento, Lau Almeida chega a ameaçar um dos homens.

Ao Diário, Lau declarou que a discussão e posterior briga teve início após ele pedir para que os frequentadores da adega parassem de fazer aglomeração e escutar som alto na rua. Com a recusa, o vereador passou a discutir com os rapazes, o que terminou com a briga.

“Isso já não é novidade. Em janeiro também acabei discutindo com essas mesmas pessoas. Eles ficam escutando som muito alto, fazendo barulho comas as motos, com os carros. A vizinhança já está perdendo a paciência com isso”, declarou o vereador.

O presidente da Câmara de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), afirmou que conversou com Lau Almeida pela manhã. Guto declarou que entendeu a situação do parlamentar, já que ele estava fiscalizando a situação de comércios abertos de maneira irregular.

“Não há provocação do conselho de ética para esta situação. Entendemos a situação do vereador, que está lá realizando fiscalização comércios locais. Essa coisa de estar aberto fora de horário e com aglomeração afronta as nossas regras”, sustentou Guto Volpi, lembrando que este foi o primeiro fim de semana com regras mais rígidas de funcionamento de estabelecimentos e de circulação de pessoas diante do aumento do número de casos de Covid-19.