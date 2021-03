Gasolina em alta no Sudeste: preço médio do combustível supera os R$ 5

Leo Alves

Um levantamento realizado pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL) constatou que a gasolina está em alta na Região Sudeste. O valor do combustível nos quatro estados foi de R$ 5,047 na primeira quinzena de fevereiro, alta de 4,32% em relação ao preço praticado em janeiro.

O estado de São Paulo foi o único que ficou abaixo da média nacional, de R$ 5,033. De acordo com a pesquisa, o preço da gasolina tem média de R$ 4,647 no território paulista. Já no Rio de Janeiro e em Minas Gerais os valores ficaram em R$ 5,336 e R$ 5,148, respectivamente.

A gasolina teve a segunda menor média no Espírito Santo, encerrando o período de análise em R$ 5,056.

Além da gasolina, os demais combustível foram analisados pelo estudo. O etanol teve o maior valor registrado no Rio de Janeiro, com preço médio de R$ 4,24, enquanto que em São Paulo foi o menor (R$ 3,167).

Segundo o head de mercado urbano da Edenred Brasil, a média do etanol vendido em território paulista não foi só o menor da região, mas sim o de todo o País. “O preço médio do etanol registrado em São Paulo foi o menor do País na primeira quinzena de fevereiro, e segue como mais vantajoso se considerada a relação de vantagem 70/30 com a gasolina. Em Minas Gerais, o etanol também compensa para os consumidores. Já no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a gasolina tem vantagem na comparação”, explica.

Já Minas Gerais apresentou as médias mais altas do diesel (R$ 3,974), diesel S-10 (R$ 4,062) e do Gás Natural Veicular, o GNV (R$ 3,380). São Paulo, em compensação, foi o estado com as menores médias desses combustíveis, assim como aconteceu com o etanol e a gasolina.

Na tabela a seguir, confira os valores médios completos da Região Sudeste.