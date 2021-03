Volvo lança novas versões híbridas para o XC40

Leo Alves

Do Garagem360



01/03/2021 | 14:48



A Volvo segue com o seu plano de eletrificação para os modelos vendidos no Brasil. Na última semana, a marca sueca apresentou duas novas versões híbridas para o XC40, carro mais em conta da empresa no País. Agora, o modelo começa R$ 244.950 (Momentum T5) e vai até R$ 279.950 (R-Design T5).

Novas versões híbridas XC40

Como toda a gama passa a ser híbrida plug-in – que pode ser recarregada na tomada –, as três versões do XC40 ganharam a alcunha Recharge Plug-In Hybrid antes dos nomes Momentum T5, Inscription T5 e R-Design T5.

Todas utilizam o conjunto de força elétrico de 82 cv aliado ao motor a gasolina 1,5l de 180 cv. Juntos, eles rendem 262 cv de potência e 425 Nm de torque. A transmissão é a automatizada de sete marchas e dupla embreagem. Com esse conjunto, o SUV consegue alcançar os 100 km/h em cerca de 7,3 segundos.

Além do conjunto mecânico, as três versões compartilham os melhoramentos da linha 2021, que adicionou duas entradas USB para quem viaja no banco traseiro.

Preços e conteúdos

Abaixo, confira os detalhes de cada versão do Volvo XC40 2021.

XC40 Recharge Plug-in Hybrid Momentum T5 – R$ 244.950

A versão de entrada do SUV conta com revestimentos internos e acabamentos do painel em alumínio. O painel de instrumentos tem tela digital TFT de 12,3 polegadas e pode ser personalizada de acordo com as necessidades do motorista. Há também a central multimídia de nove polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de ser a responsável pelas configurações do veículo, como temperatura do ar-condicionado de duas zonas e modos de condução (Hybrid, Pure – que é totalmente elétrico – Power, Off-Road e Individual).

Outro recurso tecnológico é o carregamento sem fio para smartphones. Os faróis são em full LED e são equipados com a tecnologia Active High Beam (AHB), que muda o faixo para evitar o ofuscamento da visão dos demais condutores.

A lista de equipamentos ainda inclui: controles de tração e estabilidade; freio de estacionamento elétrico; sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré; sensores de chuva e de acendimento automático dos faróis; retrovisores elétricos e rebatíveis; alerta de mudança de faixa com assistente de direção; sistema de monitoramento de pressão dos pneus; assistente de descidas íngremes; assistente de partida em aclive e declive; sistema de proteção em saída de estrada; sistema Keyless para abertura e fechamento do veículo e partida do motor por botão; e regulagem elétrica para os assentos dianteiros. Já as rodas são de 19 polegadas.

XC40 Recharge Plug-in Hybrid Inscription T5 – R$ 274.950

Além dos itens da versão anterior, acrescenta o Pilot Assist, que é um conjunto de radar e câmera. Esse recurso, juntamente com o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), é capaz de manter a velocidade do carro e a distância do veículo à frente, e corrigindo a direção para manter o veículo na faixa até os 130 km/h. O alerta de tráfego cruzado é outro equipamento de segurança presente nesta versão.

Outro recurso é o sistema Hands-Free para a abertura e fechamento do porta-malas e o teto solar panorâmico elétrico. E assim como em outros carros mais caros da marca, esta versão conta com a manopla do câmbio em cristal da marca Orrefors.

XC40 Recharge Plug-in Hybrid R-Design T5 – R$ 279.950

O modelo com apelo esportivo traz com os equipamentos do modelo anterior e conta com sistema de som assinado pela Harman Kardon com 13 alto-falantes com subwoofer de 600 watts, além do visual exclusivo que inclui o teto pintado em preto e rodas de 20 polegadas.