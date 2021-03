Viúva de Chadwick Boseman faz discurso emocionante após vitória do ator no Globo de Ouro: - Querido, você sempre será lembrado

01/03/2021 | 11:11



Na noite do último domingo, dia 28, ocorreu a premiação do Globo de Ouro, que foi adaptada para seguir as normas de segurança contra o novo coronavírus. Entre títulos e atores premiados que chamaram a atenção, uma homenagem póstuma acabou emocionando os fãs: Chadwick Boseman, astro do longa Pantera Negra, levou a estatueta de Melhor Ator.

Chadwick morreu em agosto de 2020, após uma luta contra o câncer que durou quatro anos e foi mantida em segredo pelo ator. O longa que lhe garantiu o prêmio póstumo foi A Voz Suprema do Blues, uma obra original da Netflix na qual Boseman interpretou o coadjuvante Levee Green ao lado de Viola Davis, que ficou com o papel principal.

O prêmio foi recebido pela esposa do ator, Simone Ledward Boseman, que fez um discurso emocionante sobre as palavras que seu esposo diria perante a conquista e celebrou a memória do amado:

- Ele agradeceria a Deus. Ele agradeceria a seus pais. Agradeceria a seus ancestrais por sua orientação e sacrifício. Ele diria algo lindo, algo inspirador, algo que amplificaria aquela vozinha que diz que você pode, que lhe diz para continuar, que te chama de volta para o que você deveria estar fazendo neste momento da história. Mas eu não tenho as palavras dele. Temos que aproveitar todo o momento para celebrar aqueles que amamos, então, obrigada HFPA [organização responsável pela premiação] por esta oportunidade de fazer exatamente isso. E querido, você sempre será lembrado.

Os fãs, é claro, ficaram emocionados não apenas com a vitória do ator, mas também com as palavras de sua esposa.