Bruna Marquezine fala sobre previsão de gravidez: Usar todos os anticoncepcionais

01/03/2021 | 11:10



Bruna Marquezine realmente deu o que falar no último fim de semana. Depois de ser vista de mãos dadas com Enzo Celulari em um shopping do Rio de Janeiro e dar a entender que os dois estavam juntinhos por conta dos posts feitos pelos dois nas redes sociais, a atriz viralizou no Twitter no domingo, dia 28, após responder a previsão de um perfil da rede social que afirmou que ela será mamãe ainda neste ano.

A conta, chamada Futurizando, fez o seguinte post:

Prevejo que Bruna Marquezine irá engravidar esse ano, até o fim de 2021.

A atriz, vendo seu nome como um dos mais comentados da rede social, rebateu, horas depois:

Prevejo que vou usar todos os métodos anticoncepcionais existentes. Eu tenho série para entregar, meu anjo de luz.

Será que essa história ainda vai envolver Enzo Celulari, o novo affair de Bruna?