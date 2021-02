Santo André empata com o Santos na estreia do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 20:58



O Santo André empatou com o Santos por 2 a 2, ontem à noite, no Canindé, no primeiro compromisso das equipes no Campeonato Paulista. O Ramalhão saiu na frente logo no início, o Peixe – que foi a campo com time inteiro reserva – virou, mas na segunda etapa a equipe andreense buscou a igualdade, somando um importante ponto frente a um dos grandes do Estado.



O time do Grande ABC iniciou imprimindo pressão e, em dois minutos, teve três escanteios a favor. E, no terceiro, após sobra dentro da área, Vitinho Schmith soltou a bomba e a bola entrou no ângulo de Vladimir: 1 a 0. Mas nem deu muito tempo para comemorar, aos quatro, após cruzamento do estreante Kevin Malthus, Jean Mota apareceu livre entre os zagueiros para empurrar às redes, igualando o confronto.



Praticamente na sequência o Ramalhão teve grande oportunidade de ficar novamente à frente no placar, mas Gegê isolou da marca do pênalti. O camisa 10 ainda ficou no quase após cruzamento de Minho, aos 19. Porém, foi o Peixe que conseguiu a virada. Aos 23, após bola recuperada por Jean Mota, Vinicius Baliero serviu Gabriel Pirani, que ganhou dos zagueiros e bateu no contrapé de Fernando Henrique.



Para o segundo tempo, o técnico Paulo Roberto fez duas alterações, lançando Léo Costa e Rone em campo. Coincidência ou não, aos cinco o Santo André empatou. Marino foi lançado, deu um leve toque por cima de Vladimir e Ramon apareceu para mandar para o gol. Após checagem, o VAR validou o tento, igualando o jogo.



Aos 19, o Santo André teve grande chance de revirar a partida. Rone deu bela enfiada para Ramon, que conseguiu finalizar, para grande intervenção de Vladimir, salvando o Santos. Pouco depois, aos 24, Marino cruzou e Ramon mandou para as redes, mas a arbitragem anulou por impedimento de Minho no início da jogada.



Paulo Roberto decidiu mexer novamente, trocando Ramon por Tiago Marques. E logo em seu primeiro lance, o centroavante, vice-artilheiro da Série D de 2020 pela Ferroviária, avançou com liberdade, mas bateu cruzado para fora. Já aos 35, Minho recebeu em velocidade e exigiu nova intervenção de Vladimir. Do outro lado, Tailson e Allanzinho responderam pelo Santos, mas ficaram no quase. No último lance, Tiago Marques cruzou rasteiro, a bola passou em frente ao gol vazio e ninguém chegou para chutar.



“A gente foi bem. Temos que continuar trabalhando. Vamos nos esforçar ao máximo para nos próximos jogos sair com a vitória”, afirmou Tiago Marques após a partida.