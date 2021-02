Viúva de Kobe Bryant relembra tweet polêmico de Evan Rachel Wood e chama a atriz de insensível

28/02/2021 | 16:10



Como você acompanhou, no dia 26 de janeiro completou um ano do trágico acidente que levou a vida de Kobe Bryant e sua filha Gianna, de 13 anos de idade. No último sábado, dia 27, Vanessa Bryant, viúva do ex-jogador de basquete, usou sua conta do Instagram para responder algumas mensagens que acusavam Kobe Bryant de ser estuprador. Dentre as acusações rebatidas, Vanessa criticou Evan Rachel Wood por publicar uma postagem insensível na ocasião da morte de Kobe.

O que aconteceu foi uma tragédia. Estou com o coração partido pela família do Kobe. Ele é um herói no esporte, mas também é um estuprador. E todas estas verdades podem existir ao mesmo tempo, twittou a atriz em 26 de janeiro de 2020.

Nos Stories, Vanessa rebateu:

Seu tweet é falso, insensível, difamatório e calunioso. Este tweet é vil e perturbador. Comportamentos como este são o motivo de homens negros inocentes estarem na cadeia por crimes que não cometeram. Uma acusação não faz alguém culpado. Você não sabe os fatos.

Kobe foi acusado em 2003 por um suposto estupro que teria ocorrido no colorado. O astro da NBA sempre negou as acusações e no ano seguinte o processo foi encerrado sem julgamento. Na época, Bryant tinha 24 anos de idade.