São Bernardo FC mede forças com o Rio Claro por primeiro triunfo

28/02/2021 | 00:01



O São Bernardo FC faz hoje, a partir das 15h, no Estádio Augusto Schmidt Filho, seu primeiro jogo na Série A-2 do Paulista, contra o Rio Claro. Reforçado e de técnico novo, o Tigre tem como intenção voltar do Interior com um triunfo.

O técnico Ricardo Catalá falou sobre o adversário e sobre o objetivo aurinegro. “Eles têm equipe madura, experiente, conhecedora da divisão, vai jogar todas as fichas por vitórias em casa. Precisamos de maturidade para conquistar os três pontos”, disse o treinador. “Talvez seja a A-2 mais difícil da história, muito nivelada. Consideramos que somos, como as outras 15 equipes, um dos candidatos a estar na próxima fase para brigar pelo acesso”, concluiu.